Влетел в "могильную" оградку: Разбил головой лобовое стекло водитель ВАЗ 21-10 в жутком ДТП с Honda Accord возле "Мария-Ра" на ул. Ленина в Бердске

Сильно пострадал автомобиль ВАЗ

Сегодня, 23 сентября, около 11 часов дня на улице Ленина произошло ДТП с участием двух автомобилей. Столкнулись ВАЗ 21-10 и Honda Accord. У «десятки» разбита «морда», заднее колесо спустило, водитель влетел головой в лобовое стекло. Машину выбросило с дороги на газон.

Я говорить не могу, состояние шоковое... - признается водитель ВАЗа. - Кто виноват - по камерам ясно будет.

Водитель и пассажир "Honda Accord” из автомобиля не вышли. Их транспортное средство осталось стоять посреди движения, в центре проезжей части. У машины сильно разбит бампер. Смотрите фото.