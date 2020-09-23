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Кому "настучать" про сопливых и кашляющих детей в детсадах, рассказала директор "Журавушки" Бердска

14:15 23.09.2020, Найля Шатохина Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Директор детсада №3 заверила: у некоторые деток так проявляются остаточные явления от болезни. Но доктор выдал ему справку о здоровье, именно поэтому родители приводят в сад дочек и сыночков.

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родители водят детей в детский сад в коронавирус

В редакцию "Курьер. Среда. Бердск" написала возмущенная мама, которая недоумевает по поводу того, что в некоторых детских садах есть дети с соплями и кашлем. Она пишет, что воспитатель тихонько стоит в сторонке и вздыхает, родителям которые привели - все равно, привел и точка, а медсестра говорит, что это не в ее компетенции. Учитывая не простую эпидситуацию, как с этим бороться? Какие принимать меры?Больного ребенка в группу не принимают.

Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" заведующая детским садом №3 Людмила Пономарева, каждое утро проводится так называемый утренний фильтр. Воспитатель визуально осматривает ребенка, при помощи бесконтактного градусника измеряет температуру. При малейших признаках заболевания ребенка отправляют в медкабинет. Каждое утро родитель расписывается о том, что утром привел, а вечером забрал здорового ребенка.

- У ребенка после болезни возможны остаточные явления в виде подкашливания, заложенности носа. Каждый такой ребенок проходит осмотр медицинского работника. У малыша есть справка, что он здоров. Поэтому посещает детский сад, - ответила на письмо бердчанки директор детского сада сегодня, 23 сентября.

С возмущенными родителями воспитатели беседуют, объясняя, что раз врач дала справку, они не имеют право не принять ребенка.

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