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Спасает ли маска от заражения инфекциями и COVID-19, правду раскрыл Роспотребнадзор

14:45 23.09.2020 Фото: pixabay.com
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Она должна плотно закрывать нос и рот, не оставляя зазоров. Использовать одноразовую маску вторично не следует, чтобы был результат.

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В Роспотребнадзоре заявили, что маска снижает вероятность заражения инфекциями в 1,8 раза

Вероятность заражения различными респираторными инфекциями при ношении медицинской маски снижается в 1,8 раза, а при использовании перчаток - в 1,3 раза. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора проведен проект "Мониторинг возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 в межэпидемический период". По результатам установлено, что среди лиц, использовавших средства индивидуальной защиты (СИЗ), количество инфицированных различными возбудителями ОРВИ было статистически значимо меньше, чем среди тех, кто СИЗ не использовал < ...> Ношение медицинской маски снижало вероятность заражения различными респираторными инфекциями в 1,8 раза, использование перчаток - в 1,3 раза", - говорится в сообщении.

Кроме того, при наличии контакта с больными острыми респираторными инфекциями ношение маски также снижало вероятность инфицирования в 1,8 раза, а использование перчаток - в 2,7 раза.

В Роспотребнадзоре напомнили, что маски рекомендуется носить при посещении мест массового скопления людей, в поездках на общественном транспорте, при уходе за больными и общении с людьми с признаками ОРВИ. Она должна плотно закрывать нос и рот, не оставляя зазоров. Использовать одноразовую маску вторично не следует, ее нужно утилизировать в отдельном пакете.

Источник: ТАСС

COVID-19 коронавирус маска пандемия
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