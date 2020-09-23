"Трусы свои чаще меняй!": "Менять баб раз в год" посоветовал ловелас в Бердске

Некто написал пост в группе «Подслушано Бердск» в соцсети «В Контакте»:
- Как же я обожаю интернет! Здесь бабы в постоянном деморежиме: мыслят разумно, хозяйственные, независимые и фотогеничные, как голливудские звёзды. Но в оффлайне же они превращаются в меркантильных истеричек-маразматичек с одутловатым лицом.
Я подарил ей лучшие годы, пожертвовал общением с друзьями, волевыми усилиями храню ей верность, пивас пью не каждый день.
Анастасия Иванова ответила автору четверостишием, которое заставляет задуматься и «отзеркалить» ситуацию на себя:
- Жену свою я не хаю,
И никогда не брошу её.
Это со мной она стала плохая,
Взял-то ее я хорошую.
Лариса Прокопьева буквально «возмущена» ущемлением прав настоящего мужчины:
- Вот ведь, дрянь такая! Никакого уважения к мужику, на работу гонит бедненького!
- Ну ты чё? Раз в квартал менять, минимум. Поимел сам - не жадничай, передай другому !, - Елена Паниванова даже прикрепила к своему сообщению фото переходящего вымпела.
Владимир Любимов дал женоненавистнику дельный совет:
- Трусы свои чаще раза в год меняй! Баб он менять собрался!
А вот Посторонний Мужик целиком и полностью поддерживает обожателя интернет-див:
- Правильно, всегда так делаю !