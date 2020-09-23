"Трусы свои чаще меняй!": "Менять баб раз в год" посоветовал ловелас в Бердске

Бердский Орфей предлагает чаще менять баб

Некто написал пост в группе «Подслушано Бердск» в соцсети «В Контакте»:

- Как же я обожаю интернет! Здесь бабы в постоянном деморежиме: мыслят разумно, хозяйственные, независимые и фотогеничные, как голливудские звёзды. Но в оффлайне же они превращаются в меркантильных истеричек-маразматичек с одутловатым лицом.

Я подарил ей лучшие годы, пожертвовал общением с друзьями, волевыми усилиями храню ей верность, пивас пью не каждый день.



А она меня ещё и на работу хочет пристроить... Кароч, я считаю, что бабу надо менять раз в год, иначе она начинает наглеть!

Анастасия Иванова ответила автору четверостишием, которое заставляет задуматься и «отзеркалить» ситуацию на себя:

- Жену свою я не хаю,

И никогда не брошу её.

Это со мной она стала плохая,

Взял-то ее я хорошую.

Лариса Прокопьева буквально «возмущена» ущемлением прав настоящего мужчины:

- Вот ведь, дрянь такая! Никакого уважения к мужику, на работу гонит бедненького!

- Ну ты чё? Раз в квартал менять, минимум. Поимел сам - не жадничай, передай другому !, - Елена Паниванова даже прикрепила к своему сообщению фото переходящего вымпела.

Владимир Любимов дал женоненавистнику дельный совет:

- Трусы свои чаще раза в год меняй! Баб он менять собрался!

А вот Посторонний Мужик целиком и полностью поддерживает обожателя интернет-див:

- Правильно, всегда так делаю !