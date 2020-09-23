Различия между покупками в торговом центре и онлайн-покупками

В сегодняшнюю эпоху, основанную на технологиях, большинство брендов широко представлены в Интернете, и все больше и больше клиентов используют Интернет для покупки одежды, продуктов питания, электроники и других товаров.

Некоторые выбирают этот вариант за удобство и гибкость. Других привлекают низкие цены и эксклюзивные предложения. Тем не менее, онлайн-покупки не могут сравниться с возможностью физического прикосновения к продуктам. Многие покупатели по-прежнему предпочитают ходить в торговые центры, чтобы примерить одежду и посмотреть другие товары перед покупкой. Чтобы не отставать от покупательских предпочтений потребителей, интернет-магазины стали предоставлять больше возможностей, чем когда-либо прежде. Некоторые даже покупают физические магазины или устанавливают киоски с сенсорным экраном, где покупатели могут делать покупки на веб-сайте, находясь в обычном магазине. Границы между покупками в магазине и онлайн-покупками стремительно стираются, а купить любую вещь удобно и с комфортом можно на сайте https://festima.ru/.

Выбор магазина и наличие товара

В 2017 году около 1,66 миллиарда человек во всем мире совершали покупки в Интернете. Одна из вещей, которая делает интернет-магазины настолько привлекательными, - это выбор. Клиенты могут посещать десятки веб-сайтов и сравнивать сотни брендов всего за несколько кликов. Кроме того, они экономят время и деньги, делая покупки не выходя из дома.

У обычных магазинов ограниченное пространство. Кроме того, многие бренды доступны исключительно в Интернете или могут не иметь физического присутствия в вашем городе или штате. Интернет позволяет им демонстрировать более широкий ассортимент продуктов и сохранять низкие затраты.

Возможности сравнения цен

Покупательские предпочтения клиентов во многом определяются ценой продукта или услуги. Благодаря достижениям в области технологий потребители теперь могут сравнивать цены и предложения онлайн в режиме реального времени. Это увеличивает прозрачность розничных продавцов и предоставляет больше возможностей для их целевой аудитории.