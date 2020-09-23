Пытается вернуться на работу уволенная за "палки" по штрафам экс-начальница участковых Елена Устинова

В Калининский районный суд Новосибирска поступила апелляционная жалоба на решение об отказе в удовлетворении иска экс-начальника городского отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России.

Экс-начальница участковых Новосибирска вновь пытается вернуться на работу

В Калининский районный суд Новосибирска поступила апелляционная жалоба на решение об отказе в удовлетворении иска экс-начальника городского отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России Елены Устиновой о восстановлении на работе. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом суде.

«21 сентября 2020 года в Калининский районный суд города Новосибирска от истца Елены Устиновой поступила апелляционная жалоба на решение суда от 17 августа 2020 года об отказе в удовлетворении исковых требований к ГУ МВД России по Новосибирской области, о признании приказа незаконным, восстановлении на работе, взыскании денежного содержания за период вынужденного прогула, компенсации морального вреда», — уточнили в суде.

Напомним, Елена Устинова была уволена из-за плана по штрафам.

Ранее Калининский районный суд Новосибирска отказал в удовлетворении иска о восстановлении на работе Елены Устиновой. В удовлетворении исковых требований было отказано в полном объёме.

Источник: ИА REGNUM