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Дату скандального суда по убийству 8 солдатов срочником Шамсутдиновым назвал адвокат

15:30 23.09.2020 Фото: pixabay.com
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Дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей.

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Шамсутдинов открыл огонь по военнослужащим своей войсковой части

Предварительное заседание 2-го Восточного окружного военного суда по делу солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, устроившего прошлой осенью стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, назначено на 29 сентября. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Равиль Тугушев в среду.

"Предварительное заседание по делу Рамиля Шамсутдинова назначено на 29 сентября", - сказал собеседник агентства.

Согласно базе данных суда, дело Шамсутдинова будет рассматриваться с участием присяжных заседателей.

25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по военнослужащим своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", позднее Шамсутдинову добавили обвинение в покушении на убийство, так как двое из пострадавших выжили.

В июне Читинский гарнизонный военный суд продлил на три месяца срок содержания Шамсутдинова под стражей.

Источник: ТАСС

расстрелял солдат срочник Рамиль Шамсутдинов
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