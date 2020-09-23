Дату скандального суда по убийству 8 солдатов срочником Шамсутдиновым назвал адвокат

Шамсутдинов открыл огонь по военнослужащим своей войсковой части

Предварительное заседание 2-го Восточного окружного военного суда по делу солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, устроившего прошлой осенью стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, назначено на 29 сентября. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Равиль Тугушев в среду.

"Предварительное заседание по делу Рамиля Шамсутдинова назначено на 29 сентября", - сказал собеседник агентства.

Согласно базе данных суда, дело Шамсутдинова будет рассматриваться с участием присяжных заседателей.

25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по военнослужащим своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", позднее Шамсутдинову добавили обвинение в покушении на убийство, так как двое из пострадавших выжили.

В июне Читинский гарнизонный военный суд продлил на три месяца срок содержания Шамсутдинова под стражей.

Источник: ТАСС