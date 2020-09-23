Полный график подключения домов к теплу 2020 в Новосибирске

22 сентября начался отопительный сезон – постановление об этом подписал мэр Анатолий Локоть. Подключать батареи в городе Сибирская генерирующая компания будет в пять этапов.

СГК опубликовала график подключения батарей в Новосибирске

22 сентября в Новосибирске начался отопительный сезон – постановление об этом подписал мэр Анатолий Локоть. Подключать батареи в городе Сибирская генерирующая компания будет в пять этапов, каждый из которых будет продолжаться два дня. Жилые дома и социальные объекты обогреют до 29 сентября.

- По состоянию на 22 сентября – первый день отопительного сезона – тепло получили 1052 объекта. В их числе 604 многоквартирных жилых дома, 400 школ и детских садов, 48 учреждений здравоохранения и социальных учреждений. До официального начала отопительного сезона СГК подключала любые объекты по индивидуальным заявкам. Возможностью воспользовались 386 крупных потребителей – это 283 школы и сада, 65 медицинских учреждений, 38 многоквартирных домов, – рассказали в СГК.

Сибирская генерирующая компания провела интерактивный опрос среди потребителей. Жители Новосибирска согласились дождаться старта отопительного сезона и не подключать батареи заранее.

1 этап: 22–23 сентября

ТЭЦ-2: улица Планировочная, улица Путевая, улица Котовского, улица Горская и Горский микрорайон, улица Стартовая, улица 1-я и 2-я Чулымская, Ясный Берег.

ТЭЦ-3: улица Котовского, улица Широкая, улица Пархоменко, улица Станционная, улица Титова, улица Плахотного, улица Амурская, улица Связистов, улица Киевская, улица Филатова, улица Забалуева, улица Фасадная, улица Невельского, улица Танкистов, Троллейный жилмассив, жилмассив Западный, жилмассив Чистая слобода, поселок Затон.

ТЭЦ-4: улица Авиастроителей, улица Дениса Давыдова, улица Республиканская — до Театральной, улица Новая Заря, улица Олеко Дундича, улица Учительская, улица 25 лет Октября 25а, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, улица Народная, улица Магаданская, улица Минина, улица Аэропорт, улица Даргомыжского, улица Северная, Красный проспект, улица Мясниковой, улица Краузе, улица Гребенщикова, улица Свечникова, улица Родники, улица Земнухова, улица Кочубея, улица Тюленина, улица Красных Зорь, улица Рассветная, улица Тайгинская, улица Дунаевского, улица Пятницкого, улица Макаренко, жилая зона по улица Д. Ковальчук до пл. Калинина.

ТЭЦ-5: улица Чапаева, улица Пожарского, улица Первомайская, улица Героев Революции, улица Шмидта, улица Баумана, улица Маяковского, улица Физкультурная, улица Красный Факел, улица Марии Ульяновой, улица Тельмана, улица Эйхе, улица Заречная, улица Выборная, улица Вилюйская, улица Рябиновая, улица Ключ-Камышенское плато, улица Лазурная, улица Высоцкого, улица Т. Снежиной, В.Потылицина, улица Лежена, Куприна, улица Есенина, улица Доватора, улица Бориса Богаткова, Гусинобродское шоссе, улица Толбухина, улица Заслонова, улица Карбышева, улица Липецкая, улица Коминтерна.

Кировская районная котельная №2 (КРК-2).

Котельная АО «СГС» по улица Часовая: район ОбьГЭС в Советском районе.

Котельная ООО «Потенциал-Плюс»: улица Большевистская.

Котельная ЗАО «Электросигнал»: улица Большевистская, улица Добролюбова.

Котельная ООО «Новосибирский мелькомбинат №1»: улица Большевистская.

Котельная ИП «Хамидуллина Е.Н.»: улица Малыгина.

Котельная ФГКУ комбинат «Восход», ЛК №25: улица Хилокская.

Котельная №27: улица Клубная.

Котельная №28: улица Прокопьевская.

Котельная №45, 46: улица Большая.

Котельная №5: улица Выборная, улица Большевистская.

Котельная №10: улица Европейская.

Котельная№11: улица Высотная, улица Геологическая, улица Караваева, улица Приисковая, улица Техническая, улица Экономическая, 3-ий Почтовый пер.

Котельная №12: улица Гусинобродский тракт.

Котельная №14: улица 4-й Пятилетки.

Котельная №15: улица Брюсова, улица Лаврова, улица Нахимова.

Котельная №17: улица Первомайская.

Котельная №19, 20: улица Старое шоссе.

Котельная №32: улица Кубовая, улица Охотская.

Котельная №41: д.п. Мочище, микрорайон «Дом отдыха Мочище».

Котельная №42: территория Военного санатория «Ельцовка».

Котельная №47: улица Сеченова.

Котельная №48: Бердское шоссе.

Котельная №51: улица Ленинградская.

Котельная №52: улица Пихтовая.

Котельная №50: пос. Гвардейский.

Котельная ООО «Стройкерамика»: улица Полякова.

Котельная АО «СГС» по улице Звездная: улица Грунтовая, улица Звездная.

Котельная ООО «НЭРЗ»: улица 1-я Механическая, улица Аксенова, улица Новоселов, улица Сызранская, улица Тенистая, пер. Бассейный, пер. Панельный, Бердское шоссе.

Котельная ООО «ТГК»: микрорайон Зеленый бор.Котельная ЗАО «Новосибагрореммаш»: улица Ногина.

Котельные ООО «МзЖБК», ООО «ТСП-Сиб»: улица Кубовая, улица Грузинская, улица Петрозаводская.

Котельная АО «НМЗ «Искра»: улица Коченевская, улица Магистральная, улица Новоуральская, улица Ордынская, улица Солидарности, улица Чекалина.

Котельная АО «СГС» по улица Флотская: улица Флотская.

Котельная ООО «СИАСК-Энерго»: улица Ботаническая, улица Гастелло, улица Дальневосточная, улица Ереванская, улица Красногорская, Мочищенское шоссе.

2 этап: 24–25 сентября

ТЭЦ-2: улица Плахотного, улица Пермитина до улицы Блюхера, улица Титова, улица Ватутина, улица Римского-Корсакова, улица Выставочная, улица Станиславского, улица Костычева, улица Серафимовича, улица Новогодняя, улица Немировича-Данченко, улица Сибиряков-Гвардейцев, улица Таймырская, улица Вертковская.

Городской вывод ТЭЦ-2 — с 25.09: улица Инская, улица Серебренниковская, улица Революции, улица Коммунистическая, улица Колыванская, улица Каинская, улица Сибревкома, улица Свердлова, улица Октябрьская, улица Чаплыгина от улицы Революции до улицы Советской, улица Максима Горького, улица Щетинкина, улица Депутатская до улицы Каменской.

ТЭЦ-3: улица Петропавловская, улица Пархоменко, улица Станиславского, улица Широкая, улица Крашенинникова, улица Полтавская, улица Пермская, улица Связистов, улица 9-ой Гвардейской Дивизии, Юго-Западный жилмассив.

Кировская районная котельная №1 (КРК №1): по улица Петухова от жилмассива Палласа до площади Сибиряков-Гвардейцев.

ТЭЦ-4: улица Авиастроителей, улица Объединения, улица Столетова, улица Макаренко, улица Танковая, улица Б.Хмельницкого, улица Народная, Краснодонский 1-ый и 2-ой переулки, улица Дениса Давыдова, улица Республиканская после улицы Театральной, улица Олеко Дундича, улица 25 лет Октября, 29а, 29, 30, 32а, 32, 33, 34, 35, 39а, 40, 41, 42, 36, 37, 43; жилая зона в районе площади Калинина и Красного проспекта. Жилмассивы на улице Деповская.

ТЭЦ-5: улица Стофато, улица Кошурникова, улица Добролюбова, улица Журавлева, улица Шевченко, улица Толстого, улица Белинского, улица Автогенная, улица Грибоедова, улица Коммуностроевская, улица Крамского, улица Никитина, улица Панфиловцев, улица Пешеходная, улица Псковская, улица Радиотехническая, улица Узловая, улица Воинская, улица Гурьевская, улица Ленинградская, улица Тургенева, улица Чехова, улица Тополевая, улица Гаранина, улица Василия Старощука, Артиллерийская, улица 2-й пер. Панфиловцев, улица Карла Либкнехта, улица Пролетарская, улица Короленко, улица Бориса Богаткова, улица Федосеева, улица Московская, улица Кирова, улица Белинского, улица Лескова,улица Маковского, улица 1-я Инская, улица Алтайская, улица Лобова, улица Адриена Лежена, улица Есенина.

3 этап: 26–27 сентября

ТЭЦ-2: улица Ватутина от улицы Блюхера — улица Титова до улицы Новогодней — улица Вертковской, проспект Карла Маркса, улица Геодезическая, улица Советская, Вокзальная магистраль, улица Чаплыгина от Советской до Красного проспекта, улица Обская, улица Большевистская, улица Зыряновская, Якушева и Декабристов до Восхода, улица Сакко и Ванцетти, улица Нижегородская до Бориса Богаткова, улица Садовая.

ТЭЦ-3: улица Станиславского, Станиславский жилмассив, улица Вертковская, улица Немировича-Данченко, улица Степная, улица Троллейная, улица Ударная, улица Мира, улица Бетонная, улица Урманова, улица 20 Партсъезда, улица Аникина, улица Оловозаводская, улица Саввы Кожевникова.

КРК №1: улица Петухова от площади Сибиряков-Гвардейцев, улица Зорге, улица Сибиряков-Гвардейцев.

ТЭЦ-4: улица Тимирязева, улица Весенняя, улица Дмитрия Донского, улица Дачная, улица Вавилова и улица Б.Хмельницкого, Народная, улица Жуковского, улица Северная, Дом ветеранов, улица Курчатова, улица Рассветная, улица Фадеева, улица Игарская.

ТЭЦ-5: пр. Дзержинского, улица Волжская, улица Волочаевская, улица Красина, улица Промышленная, улица Шекспира, улица Королева, улица Индустриальная, улица Гоголя, улица Трикотажная, Электрозаводской проезд, улица Шишкина, улица Глинки, улица Даурская, улица Фрунзе, улица Национальная, улица Ползунова, улица Онежская, улица Алейская, улица Писарева, улица Кольцова, улица Достоевского, улица Лермонтова, улица О.Жилиной, улица Мичурина, Красный проспект, улица Демьяна Бедного, улица Державина, улица Ермака, улица Ипподромская, улица Селезнева, улица Карамзина, улица Крылова, улица Татарская, улица Некрасова, улица Светлая.

4 этап: 28–29 сентября

ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): улица Ватутина от улицыНовогодней — улица Вертковской, улица Немировича-Данченко.

ТЭЦ-2: улица Шамшурина, улица Фабричная, улица Кубановская, улица Спартака, Чернышевский спуск, улица Прибрежная, улица Владимировская, улица Ленина, улица Салтыкова-Щедрина, улица Мичурина от улица Орджоникидзе до Фрунзе, улица Романова до Каменской, улица Ядринцевская, Комсомольский проспект, улица Восход, улица Бориса Богаткова, улица Гурьевская, улица Добролюбова, улица Никитина, улица Грибоедова, улица Кирова, улица 9-го Ноября, улица 3-го Интернационала, улица Нижегородская, улица Кирова, улица Декабристов.

ТЭЦ-3: Северо-Чемской жилмассив, улица Водозабор, жилмассив по улица Петухова (Матрёшкин двор).

КРК №1: Затулинский жилмассив улица Петухова — улица Зорге в сторону Советского шоссе

ТЭЦ-4: улица Тимирязева, улица Весенняя, улица Дачная, улица Д. Донского, улица Перевозчикова, улица Вавилова, улица Жуковского.

ТЭЦ-5: улица Железнодорожная, улица Нарымская, улица Челюскинцев, улица Сибирская, улица Красноярская, улица 1905 года, улица Дмитрия Шамшурина, улица Омская, улица Салтыкова-Щедрина, улица Ленина, улица Мичурина, улица Советская, улица Державина, улица Крылова, улица Семьи Шамшиных, улица Ядринцевская, улица Холодильная, улица Сухарная, улица Тимирязева, улица Кропоткина, улица Линейная, улица Кавалерийская, улица Деповская, улица Пулеметная, улица Галущака, улица Деповская, улица Союза Молодежи, улица Дуси Ковальчук, улица Ельцовская.

5 этап: 30 сентября — 1 октября

Объекты культуры, институты и другие учреждения во всех районах города.