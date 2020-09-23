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Алексея Навального выписали из стационара клиники Charite после отравления

14:57 23.09.2020 Фото: pixabay.com
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«Состояние здоровья пациента настолько улучшилось, что оказание неотложной помощи можно было прекратить», — говорят медики. Навальный лечился в «Шарите» 32 дня, из них 24 дня он находился в реанимации.

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Врачи полагают, что Навальный может полностью выздороветь

Оппозиционера Алексея Навального выписали из стационара берлинской клиники Charite. Об этом сообщается на сайте клиники.

«Состояние здоровья пациента настолько улучшилось, что оказание неотложной помощи можно было прекратить», — говорят медики. Навальный лечился в «Шарите» 32 дня, из них 24 дня он находился в реанимации.

Врачи полагают, что Навальный может полностью выздороветь. «О каких-либо отдаленных последствиях тяжелого отравления можно будет судить позже», — уточнили в клинике.

Навального отравили 20 августа. Ему стало плохо на рейсе Томск-Москва, пилоты посадили самолет в Омске. Политик провел два дня в российской клинике, после чего его перевезли в Charite.

Эксперты Бундесвера и специалисты из независимых лабораторий Франции и Германии пришли к выводу, что политика отравили веществом из группы «Новичок».

новичок отравление токсин яд Алексей Навальный
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