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Смертная казнь за убийство и химическая кастрация за педофилию: Новый закон готовят эсеры для россиян

17:45 23.09.2020 Фото: pixabay.com
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Лидер партии Сергей Миронов предложил радикально ужесточить наказание за тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних в связи с трагедией в Рыбинске.

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"Справедливая Россия" готовит проект о химической кастрации за педофилию

Эсеры готовят законопроект о радикальном ужесточении наказания за тяжкие преступления против детей вплоть до введения смертной казни за убийство и химической кастрации за педофилию, сообщили в пресс-службе "Справедливой России".
"Да, такое поручение дано. Подготовить законопроект", — сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, готовит ли СР такой документ.

Ранее лидер СР Сергей Миронов предложил радикально ужесточить наказание за тяжкие преступления в отношении несовершеннолетних в связи с трагедией в Рыбинске. Говоря об ужесточении наказания, он напомнил о своем призыве к смертной казни за убийство детей и проекте о химической кастрации педофилов.

В Рыбинске 15 сентября были убиты сестры восьми и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый — сожитель матери девочек Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области после знакомства по интернету. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.
Полиция задержала Молчанова 18 сентября в Рыбинске, подозреваемый прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами. Он признался в совершении преступления. Ему предъявлено обвинение по статьям УК "Убийство", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера".

Источник: РИА Новости

кастрация педофил
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