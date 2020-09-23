Изменились правила приема детей в школу с 22 сентября 2020. Как зачислить первоклассника?

Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной организацией на своих информационном стенде и официальном сайте в сети интернет.

Братья и сёстры смогут учиться в одной школе

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приёма в школы, где учатся их братья или сестры. Приказ Минпросвещения о новых правилах приёма в школы вступает в силу 22 сентября.

Многие нормы приёма не изменились. Так, остаётся в силе порядок, установленный Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32, согласно которому возраст ребёнка на момент начала обучения должен быть не меньше 6 лет и 6 месяцев и не больше 8 лет. Уточняется, что в более позднем или раннем возрасте прием возможен по согласованию с администрацией школы.

Запись в первый класс для ребят, которые живут рядом — то есть на закрепленной за школой территорией — начинается не позднее 1 февраля. Для тех, кто живет не на закреплённой за школой территорией, но все равно хотел бы отдать ребенка в конкретную школу, прием продолжается с 1 июля до фактического заполнения мест.

Согласно приказу, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема в образовательные организации, в которых обучаются их братья или сестры.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и среднего общего образования только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, подаются одним из следующих способов:

— лично в общеобразовательную организацию;

— через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении;

— в электронной форме;

— с использованием сервисов региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной организацией на своих информационном стенде и официальном сайте в сети интернет.

Источник: pnp.ru