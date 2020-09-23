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Скандальное дело о хищении 2,4 млн рублей в институте РАН Новосибирска попало в суд

17:00 23.09.2020 Фото: pixabay.com
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В 2017 году директор и его подчиненные создали подконтрольное ООО «Малое инновационное предприятие «Инструмент для горного дела», которое располагалось в одном из кабинетов института, не имело своей производственной базы и работников.

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В Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 2, 4 млн рублей

Прокуратура Заельцовского района г. Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя и сотрудников научного учреждения.

В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения) и чч. 3, 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах).

По версии следователей отдела регионального СКР, директор «Института горного дела имени Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук», а также заместитель руководителя и научный сотрудник учреждения похитили денежные средства, полученные институтом для выполнения научно-исследовательских работ.

С этой целью в 2017 году они создали подконтрольное общество с ограниченной ответственностью «Малое инновационное предприятие «Инструмент для горного дела», которое располагалось в одном из кабинетов института, не имело своей производственной базы и работников.

Чтобы скрыть хищения на сумму свыше 1, 7 млн рублей, обвиняемые заключили с обществом договоры на разработку (изготовление) генератора ударных импульсов с переменной частотой ударов и приобрели по завышенной стоимости измерительную систему телеинспекции.

Кроме того, сотрудники института незаконно растратили почти 700 тыс. рублей, полученные в качестве надбавок за своевременное и качественное выполнение плановых заданий, которые выполняли другие работники.

Общий размер причиненного преступлениями ущерба составил более 2, 4 млн рублей, для возмещения которого прокуратура предъявила иск. С целью обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Заельцовский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

коррупция хищение
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