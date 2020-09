В космосе с неизвестным мусором чуть не столкнулась МКС, сообщает NASA

Международная космическая станция в среду уклонилась с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс" от столкновения с неизвестным космическим мусором, сообщил центр управления полетами в Хьюстоне.

Ранее NASA проинформировало, что МКС с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс" выполнит манер уклонения от мусора. На это время экипаж должен был укрыться в российском пилотируемом корабле "Союз".

Сейчас на МКС работают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.



Maneuver Burn complete. The astronauts are coming out of safe haven.

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) September 22, 2020