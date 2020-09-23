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В космосе с неизвестным мусором чуть не столкнулась МКС, сообщает NASA

16:37 23.09.2020 Фото: NASA/Роскосмос
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МКС с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс" выполниKF манер уклонения от мусора. На это время экипаж укрылся в российском пилотируемом корабле "Союз".

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МКС уклонилась от столкновения с неизвестным мусором

Международная космическая станция в среду уклонилась с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс" от столкновения с неизвестным космическим мусором, сообщил центр управления полетами в Хьюстоне.

Ранее NASA проинформировало, что МКС с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс" выполнит манер уклонения от мусора. На это время экипаж должен был укрыться в российском пилотируемом корабле "Союз".

Сейчас на МКС работают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.

В июле станция провела маневр для уклонения от возможного столкновения с обломком ступени российской ракеты "Протон", запущенной в 1987 году. За все время эксплуатации МКС было выполнено 26 маневров для уклонения станции от космического мусора, при этом последний до этого года состоялся в сентябре 2015-го.

космический мусор космос уклонение NASA Роскосмос МКС
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