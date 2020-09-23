Какая копания получила крупнейший контракт на 246 млн рублей по ремонту ул. Черемушной Бердска?

Улицу отремонтируют не всю. Работы выполнят ближайшие 3 года.

Дорога до Раздольного - ужасна

Выбран подрядчик по ремонту ул. Черемушной в Бердске. Напомним, этого долго ждали бердчане. Ул. Черемушную отремонтируют по программе "Безопасные и качественные дороги", но не всю. Сделаны будут участки ул. Черемушной от ул. Боровая до ул. Лунная, от кольца до м-она Раздольный, рассказывал начальник управления ЖКХ Бердска Совбанов. Работы будут выполняться ближайшие 3 года. Общая сумма контракта 264 млн рублей.

Так, по данным сайта госзакупок победителем аукциона стала стала компания ООО «Союздорстрой», единственная подавшая заявку.

- На ул. Черемушной будет сделано все - ремонт дорожного полотна, ограждение, освещение, светофоры, тротуары, ливневая канализация, - говорил Максим Совбанов.

Сегодня, 23 сентября, он не смог прокомментировать выбор подрядчика из-за занятости.

О подрядчике

По данным сайта www.spark-interfax.ru, в отношении компании было возбуждено 6 исполнительных производств. ООО СОЮЗДОРСТРОЙ участвовало в 46 арбитражных делах: в 20 в качестве истца, и в 15 в качестве ответчика.

Компания ООО "СОЮЗДОРСТРОЙ" новосибирская, основным видом деятельности является строительство автомобильных дорог и автомагистралей, всего зарегистрировано 11 видов деятельности по ОКВЭД. Связи с другими компаниями отсутствуют.

Генеральный директор - Сушко Виктор Петрович. Размер уставного капитала 2 000 000.

Компания ООО СОЮЗДОРСТРОЙ принимала участие в 79 тендерах.