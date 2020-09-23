Новые запреты из-за COVID-19 снял Травников в Новосибирской области

В ближайшее время разрешат гастрольную деятельность в сфере культуры, а заполняемость стадионов увеличить до 50%. Кроме этого можно будет открыться гостиницам и соляриям.

При 25-процентном заполнении трибун прошел первый домашний матч футбольного клуба "Новосибирск"

В Новосибирской области в ближайшее время разрешат гастрольную деятельность в сфере культуры, а заполняемость стадионов увеличить до 50%. Кроме этого можно будет открыться гостиницам и соляриям.

Вопрос о послаблении ограничений был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона по проблемам коронавируса в среду, 23 сентября.

"Необходимые документы будут вынесены на рассмотрение правительства Новосибирской области в понедельник 28 сентября", — сообщается на сайте администрации региона.

Однако масочный режим и социальное десантирование все еще действуют в регионе.

При 25-процентном заполнении трибун прошел первый домашний матч футбольного клуба "Новосибирск". Игру посетили 1205 человек. В день матча впервые действовала платная парковка для болельщиков —100 рублей машиноместо на время игры. Услугой воспользовался 41 человек.