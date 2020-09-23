23.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Подорожают точно сигареты: повысила акциз на табак Госдума

18:10 23.09.2020 Фото: pixabay.com
0

Налог увеличится в 2021 году на 20% по сравнению с 2020-м, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.

% name% title
Госдума приняла закон о повышении стоимости табачных изделий

Государственная дума приняла закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом.

Таким образом, косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с 2020-м, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. В частности, ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021-м составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.

Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов отмечал, что повышение цен на сигареты — доказанная мера, помогающая сократить число курящих среди россиян. При этом, по словам замминистра, ведомство осознает возможные риски роста объема нелегального рынка из-за изменения ставок. Поэтому министерство совместно с Минсельхозом планирует проработать план для борьбы с нелегальной продажей табака.

Принятый закон также устанавливает ставки акцизов на все подакцизные товары на 2023 год. Они проиндексированы на уровень инфляции (четыре процента) к показателям на 2022-й.

Помимо этого, для производителей дезинфицирующей спиртосодержащей продукции в виде гелей предусматривается получение свидетельств о регистрации в налоговом органе. При наличии такого документа акциз в стоимость включать не будут: соответственно, его не нужно уплачивать, если целевое использование спирта для производства антисептиков в виде гелей подтверждено.

Закон также содержит нормы о введении обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы. Кроме того, документ уточняет порядок расчета коэффициента при определении размеров вычета сумм акциза, исчисленного при производстве спиртных напитков из винограда по технологии полного цикла.

акциз закон повышение цен сигареты табак
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Курить будут меньше?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Рухнувший Су-30 сбил выстрелом другой самолет во время учений
18:20 23-09-2020
Рухнувший Су-30 сбил выстрелом другой самолет во время учений
Подорожают точно сигареты: повысила акциз на табак Госдума
18:10 23-09-2020
Подорожают точно сигареты: повысила акциз на табак Госдума
БердскЕсть те, кому гораздо хуже: протяни руку помощи попавшим в сложную ситуацию в пандемию в Бердске
17:58 23-09-2020
Есть те, кому гораздо хуже: протяни руку помощи попавшим в сложную ситуацию в пандемию в Бердске
БердскКакая копания получила крупнейший контракт на 246 млн рублей по ремонту ул. Черемушной Бердска?
17:55 23-09-2020
Какая копания получила крупнейший контракт на 246 млн рублей по ремонту ул. Черемушной Бердска?
Какая работа идеально подошла бы каждому знаку зодиака
17:47 23-09-2020
Какая работа идеально подошла бы каждому знаку зодиака
Смертная казнь за убийство и химическая кастрация за педофилию: Новый закон готовят эсеры для россиян
17:45 23-09-2020
Смертная казнь за убийство и химическая кастрация за педофилию: Новый закон готовят эсеры для россиян
БердскИначе замерзнет Бердск: Мэр запретил останавливать частную котельную ТГК-1 из-за дефицита теплоэнергии до 2023 года
17:40 23-09-2020
Иначе замерзнет Бердск: Мэр запретил останавливать частную котельную ТГК-1 из-за дефицита теплоэнергии до 2023 года
БердскООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» приглашает на работу 2
17:38 23-09-2020
ООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» приглашает на работу
«Говорит жуткие вещи»: Живой нашли пропавшую 21 сентября 12-летнюю ученицу Диану
17:30 23-09-2020
«Говорит жуткие вещи»: Живой нашли пропавшую 21 сентября 12-летнюю ученицу Диану
БердскФотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск» 2
17:18 23-09-2020
Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»