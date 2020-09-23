Путин раскрыл размер индексации пенсий в 2021 году

По словам президента пенсии вырастут на размер более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в будущем году. Он также подчеркнул, что зарплаты ниже уровня МРОТ (12 130 рублей) недопустимы и противоречат Конституции РФ.

Путин раскрыл, на сколько вырастут пенсии в 2021 году

В 2021 году в России проиндексируют пенсии на 6,3%. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с членами правительства и сенаторами 23 сентября, сообщили в Кремле.

«Пенсии проиндексируют на 6,3% в 2021 году», — сообщил глава государства. Он уточнил, что это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в будущем году. Путин также подчеркнул, что зарплаты ниже уровня МРОТ (12 130 рублей) недопустимы и противоречат Конституции РФ.

В Конституции РФ утверждена ежегодная индексация пенсий не реже одного раза в год. В поправке также уточняется, что государство гарантирует МРОТ не менее величины прожиточного минимума для трудящихся. Основной закон страны гарантирует россиянам обязательное соцстрахование и индексацию социальных выплат.