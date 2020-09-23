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Путин раскрыл размер индексации пенсий в 2021 году

18:54 23.09.2020 Фото: Кремлиин.ру
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По словам президента пенсии вырастут на размер более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в будущем году. Он также подчеркнул, что зарплаты ниже уровня МРОТ (12 130 рублей) недопустимы и противоречат Конституции РФ.

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Путин раскрыл, на сколько вырастут пенсии в 2021 году
Сюжет: Пенсионная реформа
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Путин раскрыл размер индексации пенсий в 2021 годуПенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочноЕщё 199 новостей

В 2021 году в России проиндексируют пенсии на 6,3%. Об этом заявил президент  Владимир Путин на встрече с членами правительства и сенаторами 23 сентября, сообщили в Кремле.

«Пенсии проиндексируют на 6,3% в 2021 году», — сообщил глава государства.  Он уточнил, что это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в будущем году. Путин также подчеркнул, что зарплаты ниже уровня МРОТ (12 130 рублей) недопустимы и противоречат Конституции РФ.

В Конституции РФ утверждена ежегодная индексация пенсий не реже одного раза в год. В поправке также уточняется, что государство гарантирует МРОТ не менее величины прожиточного минимума для трудящихся. Основной закон страны гарантирует россиянам обязательное соцстрахование и индексацию социальных выплат.

глава государства зарплаты индексация пенсий прогноз Владимир Путин
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От редакции

Разбогатеют пенсионеры?

Аноним, 23 сентября 2020 19:34
НВР:
Срамота
Аноним, 23 сентября 2020 20:13
разбогатеют те,кто получают социальную пенсию-то есть тунеядцы,сидельцы,которые никогда и нигде не работали

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