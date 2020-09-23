СК подозревает Пашаева в присвоении квартиры психбольной женщины

Сам Эльман Пашаев, лишенный адвокатского статуса после скандального суда над Михаилом Ефремовым, называет обвинения ложью.

СК проверит Пашаева на причастность к мошенничеству

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить адвоката Эльмана Пашаева на причастность к мошенничеству с недвижимостью из-за публикаций СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«Глава ведомства поручил изучить все озвученные обстоятельства, дать им всестороннюю правовую оценку, приняв меры к восстановлению нарушенных прав», — в заявлении ведомства. В случае подтверждения противоправных действий СК возбудит уголовное дело.

Ранее СМИ сообщили о возможной причастности Пашаева к мошенничеству с недвижимостью в Москве. По данным , в 1997 году он незаконно присвоил себе квартиру душевно больной Елены Кирсановой. Сам Пашаев заявил, что обвинения в его адрес ложные. «Это же хорошо и правильно, после проверки вся эта ситуация закончится», — передает его слова РИА Новости.

Эльман Пашаев ранее представлял интересы актера Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП в Москве. 18 сентября Пашаева лишили адвокатского статуса.