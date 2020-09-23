23.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Работа

Как поможет бедным и безработным россиянам Путин?

19:28 23.09.2020 Фото: Кремлин.ру
1 1

Президент призвал помочь гражданам с низкими доходами изменить их жизнь. По данным главы государства, уровень безработицы в России превышает 6%.

% name% title
Путин выступил перед сенаторами в Кремле

Президент России Владимир Путин отметил важность помощи гражданам с низкими доходами в улучшении жизни их семей.

"Нужно помочь гражданам с низкими доходами в целом, помочь им преодолеть сложные жизненные обстоятельства, помочь людям изменить свою жизнь и жизнь своих близких, - заявил глава государства в среду на встрече с сенаторами в Кремле. - В этом, собственно говоря, основной путь решения проблемы, а не просто в бюджетных вливаниях".

Путин назвал снижение уровня бедности одной из ключевых задач. По его словам, эта проблема была и остается одной из самых болезненных для общества. "В последнее время она немножко обострилась из-за этой эпидемии и теми последствиями, которые имели место в экономике", - добавил глава государства.

Он напомнил, что одной из мер в этой сфере остается адресная поддержка семей с низкими доходами, эта работа продолжится.

Уровень безработицы
По его словам, уровень безработицы в РФ превышает 6%. "Уровень безработицы продолжил рост и в августе и сейчас превышает 6% экономически активного населения", - констатировал глава государства. Путин заметил, что при этом "в некоторых странах цифры совсем другие, критические".

По его словам, рост безработицы в России составил 1,7%, ситуация в этой сфере "продолжает оставаться напряженной".

Президент сообщил, что уже поставил перед правительством задачу по восстановлению занятости в 2021 году.

бедность безработица поддержка семей Владимир Путин
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам требуется помощь государства?

Аноним, 23 сентября 2020 19:36
НВР:
Балобол

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскФото дня: Возмутил и насмешил ремонт тротуара на ул. К. Маркса жителей Бердска
20:34 23-09-2020
Фото дня: Возмутил и насмешил ремонт тротуара на ул. К. Маркса жителей Бердска
Деньги на детей, пенсионерам и безработным: Полный текст выступления Путина перед сенаторами в Кремле
20:13 23-09-2020
Деньги на детей, пенсионерам и безработным: Полный текст выступления Путина перед сенаторами в Кремле
"Скорую" не дождалась: Скончалась от укуса пчелы пенсионерка
19:58 23-09-2020
Подает квартиру за 1 рубль в Коми житель Татарстана. Требуется ремонт
19:40 23-09-2020
Подает квартиру за 1 рубль в Коми житель Татарстана. Требуется ремонт
Как поможет бедным и безработным россиянам Путин? 1
19:28 23-09-2020
Как поможет бедным и безработным россиянам Путин?
СК подозревает Пашаева в присвоении квартиры психбольной женщины
19:10 23-09-2020
СК подозревает Пашаева в присвоении квартиры психбольной женщины
Путин раскрыл размер индексации пенсий в 2021 году 2
18:54 23-09-2020
Путин раскрыл размер индексации пенсий в 2021 году
Какие выплаты семьям с детьми Путин приказал добавить в 2021 году? 1
18:40 23-09-2020
Какие выплаты семьям с детьми Путин приказал добавить в 2021 году?
Рухнувший Су-30 сбил выстрелом другой самолет во время учений 1
18:20 23-09-2020
Рухнувший Су-30 сбил выстрелом другой самолет во время учений
Подорожают точно сигареты: повысила акциз на табак Госдума 2
18:10 23-09-2020
Подорожают точно сигареты: повысила акциз на табак Госдума