Как поможет бедным и безработным россиянам Путин?

Президент призвал помочь гражданам с низкими доходами изменить их жизнь. По данным главы государства, уровень безработицы в России превышает 6%.

Путин выступил перед сенаторами в Кремле

Президент России Владимир Путин отметил важность помощи гражданам с низкими доходами в улучшении жизни их семей.

"Нужно помочь гражданам с низкими доходами в целом, помочь им преодолеть сложные жизненные обстоятельства, помочь людям изменить свою жизнь и жизнь своих близких, - заявил глава государства в среду на встрече с сенаторами в Кремле. - В этом, собственно говоря, основной путь решения проблемы, а не просто в бюджетных вливаниях".

Путин назвал снижение уровня бедности одной из ключевых задач. По его словам, эта проблема была и остается одной из самых болезненных для общества. "В последнее время она немножко обострилась из-за этой эпидемии и теми последствиями, которые имели место в экономике", - добавил глава государства.

Он напомнил, что одной из мер в этой сфере остается адресная поддержка семей с низкими доходами, эта работа продолжится.

Уровень безработицы

По его словам, уровень безработицы в РФ превышает 6%. "Уровень безработицы продолжил рост и в августе и сейчас превышает 6% экономически активного населения", - констатировал глава государства. Путин заметил, что при этом "в некоторых странах цифры совсем другие, критические".

По его словам, рост безработицы в России составил 1,7%, ситуация в этой сфере "продолжает оставаться напряженной".

Президент сообщил, что уже поставил перед правительством задачу по восстановлению занятости в 2021 году.