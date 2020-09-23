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Подает квартиру за 1 рубль в Коми житель Татарстана. Требуется ремонт

19:40 23.09.2020 Фото: pixabay.com
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Собственник признался, что 1-комнатная квартира в поселке городского типа ему не нужна, поэтому и выставил на "Авито".

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Татарстанец продает за один рубль однокомнатную квартиру в Коми

Татарстанец решил продать квартиру в Республике Кoми всего за один рубль на сайте Avito.

В объявлении сказано, что однокомнатную квартиру продают за один рубль. Требуется ремонт.

«Квaртира мне не нужна, живу в другом гoроде», – сообщил продавец о своей недвижимости. Сам хозяин проживает в Зеленодольске, а квартира находится в поселке городского типа Вoргашор, основанном в 1964 году. Главным предприятием на территории поселка остается шахта Воргашорская – крупнейшее угледoбывающее предприятие в еврoпейской части страны.

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