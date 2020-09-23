Деньги на детей, пенсионерам и безработным: Полный текст выступления Путина перед сенаторами в Кремле

Президент попросил при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера выплат начиная с 2021 года. "Правительство должно определить чёткие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки для семей".

Встреча Владимира Путина с сенаторами Российской Федерации прошла 23 сентября 2020

В Кремле 23 сентября состоялась встреча президента Владимира Путина с сенаторами Российской Федерации.

Дословно

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Уважаемая Валентина Ивановна, члены Совета Федерации!

Только что верхняя палата парламента провела своё первое заседание в рамках осенней сессии. В повестку вашей работы, как мне известно, включены крайне значимые, принципиальные вопросы для страны, для граждан. И как мы с Валентиной Ивановной договаривались, сегодня проведём встречу, как и планировали раньше. Хочу обозначить и свои подходы к тем задачам и приоритетам, которые мы вместе с вами будем продвигать.

Но начать эту встречу хотел бы со слов благодарности верхней палате парламента за ответственную, слаженную работу в сложнейший период эпидемии, за оперативное принятие законодательных актов, направленных на поддержку семей с детьми, отечественного бизнеса, предприятий реального сектора экономики.

И, безусловно, отдельно отмечу участие представителей Совета Федерации в подготовке поправок в Конституцию России. Здесь в полной мере пригодились не только ваш опыт законотворческой деятельности, но и умение воспринимать позицию общества, слышать людей, учитывать их предложения и запросы. Я знаю, что вы напрямую работали в своих регионах.

Хочу вновь повторить: суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперёд зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны. А это историческая преемственность, моральные ценности, это надёжные социальные гарантии, повышение роли гражданского общества. Наконец, это укрепление и совершенствование баланса, равновесия между всеми ветвями власти при сохранении России как сильной президентской республики.

Так, существенно расширяются полномочия обеих палат парламента. Возрастает роль Государственной Думы в формировании Правительства, Совета Федерации – в назначении руководителей силовых ведомств, Генерального прокурора и его заместителей, прокуроров субъектов Федерации. Во всяком случае, уважаемые коллеги, мы с вами делаем шаги в правильном направлении.

Изменения в Конституцию призваны обеспечить безусловное соблюдение законности и правопорядка, защиту интересов граждан, предпринимательских и других свобод.

Особо отмечу, что наше общество убедительно поддержало курс на укрепление суверенитета России. А это предполагает и приоритет нашего законодательства, и полный запрет на занятие государственных должностей лицам с иностранным гражданством, подданством или видом на жительство в иностранном государстве, а также лицам, имеющим счета или вклады в иностранных финансовых учреждениях, банках.

Человек, который выбирает путь государственного служения, должен быть независим от любого внешнего влияния, от того, чтобы его кто-то когда-то смог бы посадить, как у нас говорят, на крючок, поставить в зависимость.

Первый пакет законопроектов для реализации новых положений Основного закона подготовлен, вчера направил его на рассмотрение Государственной Думы. Вы знаете, там целый пакет, большое количество законопроектов.

Но подчеркну: предстоит качественное развитие всей правовой базы и прежде всего законов, которые напрямую определяют настоящее и будущее России как правового социального государства, затрагивают такие важнейшие сферы, как здравоохранение, образование, вопросы занятости и оплаты труда, социальных гарантий.

Обращаюсь к Правительству и парламенту: граждане страны стали настоящими соавторами Основного закона, обновленного Основного закона, и граждане должны в полной мере ощущать действие принятых поправок в своей повседневной жизни.

Понятно, я уже много раз об этом говорил, Конституция – это Основной закон, она создает базовые условия жизни страны. Тем не менее то, что мы говорили, и то, что мы формулировали в Основном законе, должно отражаться в текущем законодательстве и, безусловно, в повседневной жизни граждан. Запросы людей должны найти своё отражение в нашем важнейшем финансовом документе – федеральном бюджете (это тоже закон, важнейший закон) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Мы сегодня поговорим об этом поподробнее.

В Конституции по воле народа зафиксирован важнейший приоритет государственной политики России. Это дети, создание наилучших возможностей для их всестороннего развития.

В Послании текущего года предложил комплекс мер в сфере демографии и поддержки российских семей. Все необходимые ресурсы на эти цели заложены в проект бюджета на ближайшую трёхлетку.

Для справки. Расходы на реализацию Послания 2020 года возрастают с 0,7 триллиона рублей до 1,2 триллиона рублей в 2023 году, то есть на 80 процентов будет рост.

Уже в текущем году общий размер материнского капитала увеличен до 616 тысяч 617 рублей. Право на 466 тысяч 617 рублей семья получает уже при рождении первого ребёнка, как вы знаете. И что также важно, материнский капитал будет ежегодно индексироваться.

С 1 января 2021 года сумма материнского капитала увеличится почти на 23 тысячи рублей и составит 639 тысяч 432 рубля. При этом сумма выплаты при рождении первого ребёнка составит почти 484 тысячи рублей (там будет 483 тысячи 882 рубля), то есть вырастет более чем на 17 тысяч рублей.

Далее. Для семей с низкими доходами, со сложной материальной ситуацией у нас предусмотрены ежемесячные выплаты на детей. В общей сложности эти меры поддержки охватывают 4 миллиона 850 тысяч детей до 7 лет включительно.

Выплата на ребёнка от рождения до трёх лет составляет один прожиточный минимум для детей в конкретном регионе. С 1 января текущего года, и это было одним из важных решений, обозначенных в Послании, мы также предусмотрели выплату для детей от 3 до 7 лет включительно. Её размер пока составляет половину регионального прожиточного минимума для детей в конкретном регионе. В среднем по стране (может быть, не очень приятная цифра, мы все время об этом говорим, не цифра, а понятие «в среднем», другого, к сожалению, мы придумать не можем), в среднем это 5,5 тысячи рублей.

Напомню также, что эта выплата начисляется за период начиная с января. Но сами деньги семьи должны были получить в июле, после решения всех организационных вопросов. Однако, учитывая сложную ситуацию, связанную с эпидемией, все формальности были выполнены максимально быстро, и семьи получили выплату за первое полугодие сразу, разово. Раньше срока на месяц, уже в июне.

В январе в Послании сказал также и потом неоднократно это повторял, вы наверняка это слышали, мы посмотрим, как будет работать эта мера, насколько её достаточно для конкретной семьи, и сделаем следующий шаг. Именно так мы и обязаны поступить.

Поэтому прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты начиная с 2021 года. Правительство должно определить чёткие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки для тех семей, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе. Такие семьи есть, несмотря на повышение этой выплаты. Вот по этим семьям должны быть приняты дополнительные решения. И конечно, еще раз повторяю, это должен быть простой, удобный, понятный для всех механизм.

Также прошу Правительство совместно с Советом Федерации проанализировать текущую ситуацию с созданием новых мест в дошкольных учреждениях для детей до трёх лет. Понятно, что из-за эпидемии регионы по объективным, должен это признать, по объективным причинам не смогли в полном объёме выполнить намеченные планы. Тем не менее сейчас, до конца текущего года отставание нужно наверстать и уже в следующем году обеспечить местами в яслях всех детей, чьи семьи в этом нуждаются.

Хочу отметить, и, думаю, меня услышат коллеги в регионах, отставание большое. Сейчас не буду конкретные цифры приводить. Повторяю, считаю, по объективным обстоятельствам все это произошло. Но нужно графики корректировать.

Что хотел бы здесь еще отметить. Да, наши планы, меры поддержки были сформулированы в принципиально иной ситуации. Но это не означает, что мы можем позволить себе отказаться, отступить от взятых обязательств. Наоборот, нужно быстрее реализовать их на практике, чтобы поддержать российские семьи.

Так, уже с 1 сентября текущего года мы стали на системной основе решать задачу обеспечения горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс. В результате более 7 миллионов детей получат бесплатное горячее питание.

Прошу Совет Федерации, Министерство просвещения и Общероссийский народный фронт постоянно держать эту ситуацию под контролем. Причём уделить особое внимание малокомплектным школам. Просто там сложнее наладить этот процесс, вы это знаете. Если здесь нет возможности поставить соответствующее оборудование, нужно организовать питание в других ближайших пунктах, столовых или обеспечить доставку готового питания в школы.

Кстати, в 2021 году на организацию питания для учащихся начальной школы должно быть направлено более 40 миллиардов рублей.

Повторю: все проблемные, чувствительные для людей вопросы должны быть учтены в бюджете, включая создание современных, достойных условий для обучения детей, в том числе в школах, расположенных в сельской местности и труднодоступных территориях.

В 2021 году на создание новых школьных мест должно быть выделено 76,1 миллиарда рублей.

И конечно, мы поддержим классных руководителей, на которых лежит особая ответственность не только за обучение, но и воспитание детей.

Уже начиная с сентября этого года классные руководители, как вы знаете, должны получать ежемесячную федеральную выплату в размере 5 тысяч рублей. В ближайшие три года в федеральном бюджете на такие выплаты должно быть предусмотрено по 75 миллиардов рублей ежегодно.

Прошу Совет Федерации, Министерство просвещения совместно с уполномоченными органами бюджетного и налогового контроля тщательно отслеживать, чтобы эти средства вовремя дошли до педагогов. Никакие срывы здесь недопустимы. И даже не обсуждается. Всё должно быть сделано в срок.

Но напомню и о другом: все прежние доплаты, в том числе региональные необходимо сохранить и выплачивать в полном объёме. Иначе всё это утратит смысл, наши федеральные выплаты. Учитель должен это видеть, что называется, по своей зарплатной ведомости. И федеральная доплата за классное руководство должна проходить в ней отдельной строкой, а не размываться нигде.

Далее. Важный вопрос для семей с детьми – это доступность высшего образования. Уже в текущем году мы дополнительно – хочу это подчеркнуть, чтобы не было никаких здесь пустых разговоров, – дополнительно выделили, профинансировали 11,5 тысячи бюджетных мест в вузах. Причём основную их часть получили университеты, институты именно наших регионов, где необходимы как раз врачи, учителя, специалисты в области цифровой экономики. В общей сложности 60 процентов выпускников школ России получили возможность учиться в вузе за счёт государства.

Когда я сказал, что в приоритетном порядке этими местами будут обеспечиваться абитуриенты, студенты в регионах, из 11,5 тысячи новых бюджетных мест 9,5 тысячи – это бюджетные места в регионах Российской Федерации, в высших учебных заведениях.

В следующем году число бюджетных мест в вузах увеличится ещё на 33 тысячи. Соответствующие средства также должны быть предусмотрены в федеральном бюджете.

В целом хочу вновь повторить: все программы по поддержке российских семей, наши социальные обязательства перед гражданами будут профинансированы в полном объёме. Ресурсы для этого у нас есть.

Напомню, что в период эпидемии с её сложнейшими экономическими последствиями в мире, да и у нас в стране, а также несмотря на резкое падение цен на нефть, вообще на энергоносители, основной источник бюджетных поступлений в нашей стране, мы смогли существенно нарастить государственные расходы, поддержать граждан и экономику, сделали это благодаря низкому уровню государственного долга и ранее накопленным финансовым резервам.

У нас, кстати говоря, доходы снизились, понятно, на 11 с лишним процентов, а расходы увеличились на 23 с лишним. Я сейчас сказал, за счет чего мы это делаем. И накопленные резервы, и маленький долг государственный, один из самых низких в мире. Но я хочу здесь вот на что обратить внимание.

Уважаемые коллеги, и, надеюсь, депутаты Государственной Думы меня услышат. Нельзя отмахиваться от требований Минфина соблюдать макроэкономические параметры. Это реальное достижение нашей экономики за последние годы. И кстати говоря, благодаря ей мы сможем реализовывать сегодня программы развития и поддержать в сложный период времени экономику и людей.

Важно также, конечно, и другое. У нашей экономики, бюджета сейчас уже нет критической зависимости от колебаний нефтяных котировок. Я сказал, что это основной источник поступления от углеводородов, но критической зависимости, конечно, уже нет от колебаний на глобальных рынках.

Приведу конкретные цифры. Если в 2011 году доходы от углеводородов составляли половину всех доходов бюджета, то в 2021 году их доля снизится до одной трети. Соответственно, доля ненефтегазовых доходов бюджета возрастет почти до 70 процентов. На такой уровень устойчивости бюджетной системы мы выходим впервые в современной истории России.

Да, далеко не все проблемы решены, и определенные дисбалансы сохраняются. Но очевидна тенденция: структура российской экономики постепенно, может быть, медленнее, чем нам бы хотелось, но меняется, меняется в нужную сторону. Все более значимую роль играют несырьевые отрасли, набирают силу новые, высокотехнологичные сектора. Эту качественную динамику, безусловно, нужно наращивать, создавать современные рабочие места, добиваться роста доходов российских семей на этой основе, на этой базе.

Уважаемые сенаторы, вновь обращаю внимание, что одной из наших ключевых задач является снижение уровня бедности. Эта проблема была и, к сожалению, остается пока одной из самых болезненных для общества, она затрагивает миллионы людей в нашей стране. В последнее время, конечно, она немножко обострилась из-за эпидемии с теми последствиями, которые она имеет на экономику.

Как уже говорил, используя возможности бюджета, будем оказывать прямую финансовую помощь, в целом формировать действенную систему поддержки семей на всех этапах воспитания детей.

Вместе с тем нужно помочь гражданам с низкими доходами в целом, помочь им преодолеть сложные жизненные обстоятельства, помочь людям изменить свою жизнь, жизнь своих близких. В этом, собственно говоря, основной путь решения проблемы, а не просто в бюджетных вливаниях. А это, повторю, качественное, доступное образование, современные рабочие места и в мегаполисах, и в малых городах, и на селе. И конечно, адресная социальная поддержка семей с низкими доходами. Это мы с вами делаем и будем продолжать делать дальше.

Одним из ключевых инструментов по борьбе с бедностью должен стать социальный контракт. Со следующего года он начинает внедряться по всей стране. В ближайшие три года на реализацию этой программы ежегодно из федерального бюджета предполагается направлять в регионы более 26 миллиардов рублей. Принципиальный вопрос – чтобы эти ресурсы помогли людям повысить свою квалификацию, найти новую работу, открыть свое небольшое дело.

Планирую подробно обсудить механизмы и опыт реализации социального контракта в пилотных регионах на ближайшей встрече с Правительством.

Теперь в целом о ситуации на рынке труда – чрезвычайно важная сфера, одна из самых, может быть, важных сегодня и в нашей стране, и в мире. В мире, может быть, даже еще острее стоит в ведущих экономиках мира, острее чем у нас. У нас-то безработица подросла, к сожалению (сейчас скажу еще об этом), на 1,7 процента, в некоторых странах цифры совсем другие, критические. Но ситуация и у нас остается напряженной. Несмотря на беспрецедентные меры поддержки, уровень безработицы продолжил рост в августе и сейчас превышает 6 процентов экономически активного населения. За этим показателем – судьбы сотен тысяч граждан, которые пока еще не нашли работу. Подчеркну, задача восстановления занятости в следующем году мною перед Правительством уже поставлена. Нужно помочь людям вернуться к нормальному труду, чтобы они могли получить стабильный доход и обеспечивать свои семьи.

Поэтому, используя возможности бюджета и экономической политики в целом, продолжим оказывать поддержку предприятиям ключевых отраслей, малому и среднему предпринимательству. Критерий здесь останется прежним – сохранение и открытие новых рабочих мест.

Напомню, что в период эпидемии мы приняли несколько важных и востребованных, как оказалось, решений, точечных, но востребованных, в том числе предоставили предприятиям наиболее пострадавших отраслей экономики льготные кредиты по ставке 2 процента годовых. Мы договорились, что при сохранении штатной численности компании долг будет полностью списан. Средства для списания этих кредитов, а это почти полтриллиона рублей, в проекте федерального бюджета на следующий год зарезервированы. Я прошу парламент обязательно поддержать это решение.

И еще одна мера стимулирования экономики, предпринимательства, которую мы ввели еще весной, причем не на короткий срок, а на перспективу, вдолгую. Речь о двукратном снижении страховых взносов для предприятий малого и среднего бизнеса с 30-ти до 15 процентов. Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую минимальный размер оплаты труда. Если же зарплата будет на уровне МРОТ, то ставка останется прежней – 30 процентов. Я думаю, что здесь понятно, мы просто стараемся простимулировать бизнес повышать уровень заработной платы: уровень повысите, значит, ставка будет снижена, на уровне МРОТ останется, значит, будете платить по прежней ставке – 30 процентов. Но напомню, что в соответствии с новыми поправками в Конституцию платить ниже МРОТ является нарушением закона, причем Основного закона страны – Конституции, это просто недопустимо.

Двукратное снижение страховых взносов – это почти полтриллиона рублей, кстати говоря. То есть если считать вместе с ресурсами на списание льготных кредитов при поддержке занятости, только в следующем году у бизнеса появится почти 1 триллион рублей дополнительных средств, которые государство оставляет национальной экономике. Эти ресурсы могут и должны быть в приоритетном порядке направлены на развитие и инвестиции и, безусловно, на повышение зарплаты работников. Рассчитываю здесь на ответственную позицию, на умение, а это отечественный бизнес умеет делать, подумать на перспективу, причем рассчитываю, что это будет сделано со стороны всего нашего предпринимательского сообщества.

При этом также – хочу это особо подчеркнуть – несмотря на существенный объем выпадающих доходов фондов социального и медицинского страхования, Пенсионного фонда, все наши обязательства по поддержке населения, оказанию медицинской помощи будут, безусловно, выполнены. Мы профинансируем их из федерального бюджета в полном объеме.

Так же как и опережающий рост пенсий. В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3 процента. Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году. То есть в этом направлении мы будем действовать так, как и когда-то говорили, формулировали свои цели, как обещали гражданам.

Важно, что, несмотря на непростую ситуацию с доходами бюджета, удалось найти именно гибкие решения, сохранить стимулирующую роль фискальной системы для качественного, структурного обновления экономики. Так, в целом удалось снизить налоговую нагрузку для ненефтегазового сектора экономики. Я уже об этом упоминал, причем не только за счет двукратного сокращения страховых взносов для малого и среднего бизнеса, как уже говорил, до 15 процентов, но и, например, за счет снижения налогов для IT-отрасли. Для таких предприятий страховые взносы были снижены с 14 процентов до 7,6 процента, а налог на прибыль вообще революционно – с 20 процентов до 3.

При этом налоговая нагрузка на сверхдоходы, прежде всего в сырьевых отраслях, напротив, возросла. Собственно говоря, мы постепенно это делаем, в том числе и это приводит к структурным изменениям в экономике. Я считаю, это оправданный, назревший шаг к повышению эффективности и справедливости отечественной фискальной системы.

Уважаемые коллеги, еще одно решение в сфере налоговой политики, которое считаю справедливым и нравственно обоснованным. Вы об этом хорошо знаете, об этом долго говорили и долго держали НДФЛ 13 процентов, это все понятно, и правильно делали, надо сказать. Потому что когда мы ввели плоскую шкалу, собираемость налогов в стране резко подросла. Поэтому все мы сделали правильно. Ситуация изменилась – тоже правда. И с 1 января с суммы дохода граждан, превышающей 5 миллионов рублей в год, этими гражданами будет уплачиваться повышенный налог на доходы физических лиц в размере 15 процентов. Это даст дополнительно порядка 60 миллиардов рублей в бюджет. По предварительным подсчетам, может быть, 62 миллиарда.

Что хотел бы подчеркнуть, на что хотел бы обратить внимание. Как я и говорил, все эти средства, и люди должны об этом знать, вообще в целом граждане и люди, которые будут платить эти дополнительные 2 процента, что все эти средства целевым образом будут направляться на лечение и реабилитацию детей с тяжелыми, а также редкими, так называемыми орфанными заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, медицинских изделий, на проведение высокотехнологичных операций, в том числе и за рубежом, если это потребуется. И вновь обращаю на это внимание: все уже действующие федеральные и региональные программы лечения детей, расходы на лекарственные препараты должны быть обязательно сохранены, обращаю на это внимание наших коллег в регионах Российской Федерации.

Кстати говоря, до 1 ноября Правительство вместе с Общественной палатой должны подготовить предложения по разработке механизма целевого финансирования расходов, о которых я только что сказал. На одном из совещаний с членами Правительства обязательно обсудим механизм этого распределения и контроль за расходованием средств на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

К этой работе, как мы и договаривались, должны быть привлечены наши граждане, я уже сказал об Общественной палате, но в целом должны быть привлечены наши граждане, которые заслуживают безусловного уважения и доверия общества. Таких порядочных, честных, сопереживающих людей немало среди благотворителей, сотрудников некоммерческих организаций и, конечно, наших врачей.

В период эпидемии мы все по-особому почувствовали, осознали ценность каждой человеческой жизни, значимость героического труда медицинских работников и, конечно, огромную роль для общества, для страны эффективной системы здравоохранения.

За прошедшие месяцы ее возможности существенно возросли. Сегодня система здравоохранения готова эффективно противостоять коронавирусной инфекции и сезонному всплеску простудных заболеваний. Учитываем здесь все возможные риски, будем, как и прежде, работать на опережение.

Уже построены и введены в эксплуатацию новые медицинские центры, которые готовы функционировать как современные инфекционные стационары, создан резерв лекарств и средств защиты. Наши ученые первыми в мире создали вакцину, которая способна защитить от коронавируса. Вы видели, наверное, мое вступление на Генассамблее ООН. Сотрудники ООН обратились к нам с просьбой оказать им соответствующее содействие, в том числе и по вакцинированию. Мы, конечно, это сделаем, особенно в нашем регионе.

Скоро, кстати говоря, будет зарегистрирована и вторая противовирусная вакцина, против коронавируса. Врачи освоили эффективные методы профилактики и лечения.

Опыт борьбы с коронавирусом, как уже говорил, обязательно должен быть и будет использован при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения. Здесь должны совместно плотно поработать и Правительство, и Минздрав, и субъекты Федерации, и профильные специалисты. Поэтому и было принято решение перенести на полгода старт этих программ и начать их с 1 января 2021 года. Понятно, в связи с фискальными проблемами, с тем, что экономика «присела» и доходы сократились, нужно было действовать очень аккуратно, но мы не отменяем эти программы. Мы их немножко сдвинули, что называется, вправо на полгода, но они должны быть начаты с 1 января 2021 года. При этом общий объем средств не изменился, почти полтриллиона рублей федеральных и 50 миллиардов региональных ресурсов.

Только в следующем году из федерального бюджета на реализацию этих программ планируется выделить 90 миллиардов рублей. Эти средства должны быть направлены на ремонт существующих, а там, где это необходимо, на строительство новых больниц, поликлиник, ФАПов, чтобы они соответствовали всем требованиям оказания современной медицинской помощи гражданам. И конечно, нужно обеспечить переподготовку медицинских работников, чтобы они могли использовать передовые методы диагностики и лечения, цифровые технологии и телемедицину.

Еще одна сфера, которая напрямую влияет на здоровье наших граждан, – это экологическое благополучие. В 2021 году расходы по национальному проекту в сфере экологии будут увеличены почти на половину. В целом за три года из федерального бюджета на охрану окружающей среды впервые будет направлен 1 триллион рублей. Эти средства пойдут на развитие инфраструктуры, обращение с твердыми коммунальными отходами, снижение уровня загрязнения воздуха, оздоровление рек, озер, на охрану и восстановление лесов. Будет продолжено финансирование работ по ликвидации свалок на территориях городов и объектов, накопленного экологического вреда. В том числе, как мы и договаривались, в федеральном бюджете должны быть предусмотрены средства на ликвидацию опасных объектов старого химического производства в городе Усолье-Сибирском в Иркутской области. Там ситуация сложная.

Уважаемые коллеги, экологическое благополучие – это здоровье, долголетие людей, это и обязательное требование к современной, комфортной жизни для человека так же, как и возможности для передвижения и коммуникаций, это доступное жилье, в конце концов современный, благоустроенный облик больших и малых наших городов, их уют и неповторимое своеобразие. Нам необходимо обеспечить именно сбалансированное, гармоничное, пространственное развитие России, а значит, равные возможности для граждан, независимо от того, где они живут и работают.

В этой связи прошу Правительство и парламент обратить особое внимание и изыскать резервы, чтобы поддержать программу развития сельских территорий. А пока сейчас один из локомотивов подъема нашей национальной экономики, люди, которые здесь живут, трудятся, должны жить достойно. Есть определенные проблемы. Вы в ходе дискуссии по бюджету это увидите. Я сказал, что нужно искать дополнительные резервы. Правительство очень ответственно подошло к формированию бюджета, но есть над чем работать еще.

Если в целом оценивать проект бюджета, то в приоритетном порядке будут профинансированы именно программы, напрямую определяющие качество жизни людей, включая социальные гарантии, демографические меры, помощь семьям с детьми, а также проекты инфраструктурного, пространственного развития страны, укрепления ее образовательного, научного, технологического потенциала.

Так, уже в следующем году в полной мере заработают 17 научных центров мирового уровня, которые объединяют вузы и научные организации Северо-Запада, Центральной России, Урала, Сибири, Дальнего Востока. Эти центры будут вести исследования по ключевым направлениям научно-технологического развития, таким как математика, генетика, медицина, микроэлектроника и новые материалы, цифровые технологии и искусственный интеллект, новая энергетика и экология, освоение космоса, Мирового океана, Арктики и Антарктики.

Продолжится активное развитие транспортной инфраструктуры. В течение трех лет планируется завершить реконструкцию аэропортов целого ряда региональных центров, среди них Воронеж, Липецк, Ставрополь, Оренбург, Новосибирск, Томск, а также Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, аэропортов других населенных пунктов Дальнего Востока, в том числе расположенных в труднодоступных территориях. Конечно, это должно делаться наряду с развитием региональной авиации и соответствующих сегментов самолетостроения.

На развитие дорожной сети в ближайшие три года планируется направить из федерального бюджета более 2,5 триллиона рублей, а с учетом региональных дорожных фондов это около 6 триллионов рублей. Эти средства пойдут на модернизацию федеральных и региональных дорог, а также автомобильных обходов городов, включая Тольятти и Краснодар.

Хорошо известно, что дорожное строительство имеет мощный комплексный эффект, дает стимул к развитию смежных отраслей, к созданию рабочих мест, новых производств и, конечно, формированию широкой качественной дорожной сети, это ключевой фактор обустройства территории, создания благоприятных условий для жизни людей.

В этой связи прошу Правительство проработать вопрос изыскания дополнительных ресурсов для дальнейшего развития дорожного строительства в 2021–2023 годах, а также шире использовать внебюджетные средства и прежде всего направить на крупные проекты инфраструктурного развития агломераций средства, привлеченные через инфраструктурные облигации (действенный инструмент, уже опробованный, работает), а также в целом шире использовать инструменты государственно-частного партнёрства.

Одним из примеров таких проектов является скоростная автодорога Москва – Казань, которую планируется завершить до 2024 года. Протяжённость трассы составит почти 800 километров. Она пройдёт по территории шести субъектов Федерации, в которых проживает около 30 миллионов наших граждан. В этот проект планируется инвестировать более 650 миллиардов рублей.

Это проект даст импульс деловой активности, усилит экономические связи и повысит инвестиционную привлекательность регионов Центральной России и Поволжья, поможет полнее раскрыть их уникальный туристический потенциал, в том числе прекрасных, замечательных древних городов нашей страны, культурных и духовных сокровищниц России, таких как Муром, Дивеево, многих других наших исторических центров.

Напомню, что начиная с 2018 года мы ежегодно поддерживали 80 проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Мы их разделили по тонким критериям, пускай так и будет. Важно другое. Важно то, что с этого года их количество увеличивается вдвое. То есть поддержку из федерального бюджета теперь будут ежегодно получать не менее 160 проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.

История, традиции, культура, духовные ценности – это то, что определяет будущее нашего народа. Это основа нашего существования. Но в этом и будущее нашей страны. Это достояние, которое мы обязаны сберечь для грядущих поколений.

В том числе в ближайшие три года из федерального бюджета будут направлены ресурсы на строительство нового музейного комплекса Государственной Третьяковской галереи, на реконструкцию Государственной консерватории имени Чайковского.

Кстати говоря, не хочется нарушать благостного течения моего сообщения, моего выступления перед вами, но не могу не сказать, и обращаю на это внимание представителей города Санкт-Петербурга, о реконструкции и ремонте Санкт-Петербургской консерватории. Замечательная и своевременная идея реконструировать. Скоро она превратится просто в беду. Я уже обращал на это внимание действующих сегодня руководителей. Они, правда, прямой ответственности за этот долгострой не несут, они недавно работают. Я прошу и вас, уважаемые коллеги, и еще раз Правительству напоминаю заняться этим вопросом и довести его, в конце концов, до конца, до логического завершения.

Дополнительные ресурсы нужны, конечно, и на Московскую консерваторию, и будут выделены на развитие музея-усадьбы «Ясная Поляна», на создание национального историко-археологического центра в Великом Новгороде. Особо отмечу реставрацию Воронцовского и Ханского дворцов в Крыму, других уникальных исторических объектов Крымского полуострова. Прошу вас эти решения, конечно же, поддержать.

Уважаемые коллеги!

Сохраняя ответственную бюджетную политику, устойчивость всей системы государственных финансов, уже в следующем году от преодоления последствий эпидемии, восстановления экономики мы должны вновь активнее возвращаться к проектам развития, смотреть в будущее, сосредоточиться на достижении национальных целей развития.

А главная наша цель – это, конечно, благополучие российских граждан, российских семей, рост их доходов, здоровье наших граждан, широкие возможности для воспитания детей, для того, чтобы каждый мог проявить себя, принести пользу своим близким, своему предприятию, компании, городу, региону, а значит – всей нашей стране, всей России.

Убеждён, что именно этими приоритетами мы с вами и будем руководствоваться не только при подготовке и утверждении федерального бюджета, но и при принятии всех наших государственных решений: и текущих, и стратегических.

Ещё раз хочу вас поблагодарить за большую, плодотворную работу.

Спасибо вам большое за внимание, успехов.

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В.Путин: Валентина Ивановна упомянула об избирательной кампании.

Я в этой связи, конечно, хочу поблагодарить наших людей за активное участие в этой совместной работе по формированию местных, региональных органов власти, за поддержку.

Хочу выразить надежду на то, что все вновь избранные коллеги сделают всё от них зависящее и возможное, для того чтобы оправдать и доверие, и ожидания своих избирателей.

И одно маленькое практическое замечание, которое напрямую касается вас, тех людей, которые вас делегировали в верхнюю палату парламента России. Это касается региональных бюджетов. Меры, которые принимает Правительство Российской Федерации, по консолидации бюджетных средств для решения вопросов общенациональной повестки дня так или иначе отражаются на региональных финансах и в некоторых случаях затрагивают их таким образом, что их доходы по некоторым позициям могут сокращаться. Мы только сегодня обсуждали это утром с Министром финансов. Правительство это понимает и будет оказывать точечную, адресную поддержку тем регионам, которые в этом действительно будут нуждаться. Хочу, чтобы вы об этом знали и в контакте с Правительством эту работу конструктивно начали и завершили в ходе работы над бюджетом.

Большое вам спасибо. Всего доброго.