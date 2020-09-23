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Фото дня: Возмутил и насмешил ремонт тротуара на ул. К. Маркса жителей Бердска

20:34 23.09.2020 Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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В многолетние ямы на давно разбитой пешеходной дорожке завалили свежим асфальтом. Горожане предполагают, что делали для "галочки" или асфальт некуда было девать.

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Пешеходы не рискуют идти по такому асфальту и по привычке обходят по обочинам

Жители 11-го квартала в Бердске обнаружили в среду, 23 сентября, отремонтированный тротуар вдоль ул. К. Маркса. Пешеходная дорожка к художественной школе "Весна" давно и беспощадно разбита. А тут появился новый асфальт.

Но дорожный ремонт не обрадовал бердчан: сырой асфальт навалили, видимо, лопатой и размазали по разбитому тротуару.

- Завтра же все разнесут пешеходы. Кроме того, свежий асфальт проваливается под ногами, потому что не уплотнили. Это для кого сделали? Чтобы отчитаться о ремонте или асфальт лишний остался? Наляпали для галочки, - возмутилась Евгения, приславшая в "Курьер. Среда. Бердск" фото отремонтированной пешеходной дорожки.

Бердчанка сетует, что этот тротуар не ремонтировали десятки лет, с момента укладки, вероятно. И пройти по нему очень сложно, особенно пожилым людям и мамам с колясками. Между тем именно этот путь лежит как к ДХШ "Весна", так и к ТЦ "Астор" и МФЦ.

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Отремонтированный тротуар

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Видно, что профессионалы работали...
асфальт пешеходы ремонт тротуара
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