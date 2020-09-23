Изверги: Насиловали постоянно родных детей 4 и 8 лет мать со своим мужем

По приговору суда Волгоградской области мужчина получил 23 года лишения свободы в колонии строгого режима, его супруга получила 15 лет колонии. Детей передали под опеку.

Муж и жена из Волгоградской области осуждены за насилие над детьми

В Волгоградской области вынесен приговор 42-летнему мужчине и его 36-летней супруге. Их признали виновными в действиях сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевших, не достигших 14-летнего возраста. За сухими сводками приговора скрываются леденящие кровь подробности — жертвами педофилов стали их родные дети, младшему из которых было всего четыре, а старшему — восемь лет.

— Семья имела статус асоциальной, находящейся на контроле органов профилактики, — рассказала V1.RU старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина. — В конце концов детей из семьи изъяли и передали в приют. После того как с детьми поработали психологи, ребята рассказали страшные подробности своей жизни. Насилию дети подвергались тогда, когда родители в очередной раз злоупотребляли алкоголем.

По приговору суда мужчина получил 23 года лишения свободы в колонии строгого режима, его супруга получила 15 лет колонии. Приговор в законную силу пока не вступил, дети сейчас находятся под опекой.