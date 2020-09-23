"Сварил на кухне "Новичок": Навальный ответил на "версию Путина" о самоотравлении

По версии Le Monde, якобы во время беседы с Макроном российский президент среди прочего допустил, что Навальный мог и сам принять яд, а даже если это не так, то искать следы отравителей рекомендовал в Прибалтике.

Навальный назвал версию самоотравления заслуживающей изучения

Политик Алексей Навальный отреагировал на материал французской газеты Le Monde, из которого следует, что по мнению Путина, оппозиционер мог сам себя отравить. Версию он назвал хорошей и заслуживающей «самого пристального» внимания.

Пост в Instagram Навальный разместил вечером 22 сентября. «Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», - вот конечная цель моего хитрого плана», - написал Навальный и отметил, что Путин его переиграл. «Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!», - иронизирует политик.

Высказаться его спровоцировал материал французских журналистов, в котором со ссылкой на неназванный источник пересказывался диалог Владимира Путина и Эммануэля Макрона от 14 сентября. Якобы во время беседы российский президент среди прочего допустил, что Навальный мог и сам принять яд, а даже если это не так, то искать следы отравителей рекомендовал в Прибалтике. В материале Le Monde также сообщается, что Путин назвал Навального «смутьяном из Интернета», который не раз симулировал болезни и через свой фонд шантажирует политиков.

Позже на сессии Генассамблеи ООН Макрон заявил, что требует от Москвы «быстро и безукоризненно» внести ясность в дело об отравлении Навального.

Политик Алексей Навальный постепенно приходит в себя в берлинской больнице, куда его транспортировали в состоянии комы из Омска 20 августа. По собранным немцами данным, его отравили боевым веществом из группы «Новичок». Оно было нанесено на бутылку с водой, из которой Навальный пил во время командировки в Томске. Российские врачи вывод об отравлении в первые дни после обморока сделать не смогли.