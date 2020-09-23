"Сварил на кухне "Новичок": Навальный ответил на "версию Путина" о самоотравлении

Политик Алексей Навальный отреагировал на материал французской газеты Le Monde, из которого следует, что по мнению Путина, оппозиционер мог сам себя отравить. Версию он назвал хорошей и заслуживающей «самого пристального» внимания.
Пост в Instagram Навальный разместил вечером 22 сентября. «Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», - вот конечная цель моего хитрого плана», - написал Навальный и отметил, что Путин его переиграл. «Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!», - иронизирует политик.
Высказаться его спровоцировал материал французских журналистов, в котором со ссылкой на неназванный источник пересказывался диалог Владимира Путина и Эммануэля Макрона от 14 сентября. Якобы во время беседы российский президент среди прочего допустил, что Навальный мог и сам принять яд, а даже если это не так, то искать следы отравителей рекомендовал в Прибалтике. В материале Le Monde также сообщается, что Путин назвал Навального «смутьяном из Интернета», который не раз симулировал болезни и через свой фонд шантажирует политиков.
Позже на сессии Генассамблеи ООН Макрон заявил, что требует от Москвы «быстро и безукоризненно» внести ясность в дело об отравлении Навального.
Политик Алексей Навальный постепенно приходит в себя в берлинской больнице, куда его транспортировали в состоянии комы из Омска 20 августа. По собранным немцами данным, его отравили боевым веществом из группы «Новичок». Оно было нанесено на бутылку с водой, из которой Навальный пил во время командировки в Томске. Российские врачи вывод об отравлении в первые дни после обморока сделать не смогли.