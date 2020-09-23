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Кому увеличат выплаты на детей с 2021 года по поручению Путина? Не всем

21:50 23.09.2020 Фото: Кремлин.ру
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По словам президента, по этим семьям должны быть приняты дополнительные решения, и это должен быть простой, удобный, понятный для всех механизм.

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Путин предложил увеличить выплаты для семей с низкими доходами
Сюжет: Все пособия Путина
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Президент РФ Владимир Путин попросил предусмотреть в бюджете увеличение размера выплат для семей с детьми, ежемесячный доход которых не достиг прожиточного минимума на человека в регионе.

"Прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты, начиная с 2021 года. Правительство должно определить четкие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки для тех семей, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе", - сказал Путин на встрече с сенаторами в Кремле 23 сентября.

По его словам, по этим семьям должны быть приняты дополнительные решения, и это должен быть простой, удобный, понятный для всех механизм.

Он напомнил, что ранее для семей с низкими доходами были предусмотрены ежемесячные выплаты на детей.

Так, выплата на ребенка от рождения до трех лет составляет один прожиточный минимум для детей в конкретном регионе. С 1 января была предусмотрена выплата для детей от трех до семи лет включительно. Ее размер пока составляет половину регионального прожиточного минимума для детей в конкретном регионе, в среднем по стране это порядка 5,5 тысяч рублей, отметил Путин.

выплаты на детей прожиточный минимум Владимир Путин
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