NASA: Опасный астероид подлетит к Земле ближе, чем метеорологический спутник 24 сентября 2020 года

В четверг рядом с Землей пролетит недавно обнаруженный астероид 2020 SW, предупредили в NASA. Он подойдет к планете на «очень близкое» расстояние около 17 000 миль (чуть больше 27 тысяч километров).

Ученые выяснили, что астероид пролетит от Земли на расстоянии всего 21 тысячи километров

В NASA предупредили, что в четверг рядом с Землей пролетит недавно обнаруженный астероид 2020 SW. Он подойдет к планете на «очень близкое» расстояние около 17 000 миль (чуть больше 27 тысяч километров).

Несущееся к Земле небесное тело было обнаружено только в прошлую пятницу. Астероид тут же был внесен в список объектов, сближающихся с Землей (ОСЗ). Ожидается, что 2020 SW пройдет мимо нашей планеты в четверг в 11:18 по восточному времени.

Несмотря на то, что метеорит не так уж и велик (его размеры около 9,7 кв. метров), он действительно близок к Земле по космическим меркам. По данным НАСА, метеорологические спутники находятся на расстоянии 22 300 миль от Земли. А это значит, что астероид подлетит еще ближе.

К счастью, ученые не ожидают столкновения. По прогнозам, камень благополучно пролетит мимо. Об этом пишет Daily Star.

Завтра, 23 сентября, нас ожидает еще один астероид — 2020 RA2. Планируется, что он пролетит мимо Земли на расстоянии 4,3 миллиона миль.

Источник: asteroid