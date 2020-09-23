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Новую сумму выплаты на первого ребенка озвучил Путин

22:38 23.09.2020 Фото: pixabay.com
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Президент подчеркнул, что материнский капитал как на первого, так и на второго (или следующего) ребенка будет ежегодно индексироваться.

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Материнский капитал будет ежегодно индексироваться
Сюжет: Все пособия Путина
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Новую сумму выплаты на первого ребенка озвучил ПутинКому увеличат выплаты на детей с 2021 года по поручению Путина? Не всемЕщё 307 новостей

Владимир Путин, выступая 23 сентября в Кремле перед сенаторами, особое внимание уделил демографии.

Дословно

"В Конституции по воле народа зафиксирован важнейший приоритет государственной политики России. Это дети, создание наилучших возможностей для их всестороннего развития.

В Послании текущего года предложил комплекс мер в сфере демографии и поддержки российских семей. Все необходимые ресурсы на эти цели заложены в проект бюджета на ближайшую трёхлетку.

Для справки. Расходы на реализацию Послания 2020 года возрастают с 0,7 триллиона рублей до 1,2 триллиона рублей в 2023 году, то есть на 80 процентов будет рост.

Уже в текущем году общий размер материнского капитала увеличен до 616 тысяч 617 рублей. Право на 466 тысяч 617 рублей семья получает уже при рождении первого ребёнка, как вы знаете. И что также важно, материнский капитал будет ежегодно индексироваться.

С 1 января 2021 года сумма материнского капитала увеличится почти на 23 тысячи рублей и составит 639 тысяч 432 рубля. При этом сумма выплаты при рождении первого ребёнка составит почти 484 тысячи рублей (там будет 483 тысячи 882 рубля), то есть вырастет более чем на 17 тысяч рублей".

бюджет выплаты материнский капитал ребенок увеличится Владимир Путин
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