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Здоровье

Дентал-сервис: Наши пациенты надежно защищены от опасных вирусов, в том числе COVID-19

10:03 24.09.2020 Фото: Стоматологическая клиника Дентал-Сервис
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Мы готовы ответить на любые ваши вопросы, касающиеся безопасности лечения, обработки инструментов и других мер безопасности в клиниках Дентал-Сервис.

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Стоматологическое лечение в клиниках Дентал-Сервис абсолютно не связано с риском заражения опасными вирусами, в том числе и COVID-19

Мы гарантируем максимальную инфекционную безопасность в стенах наших клиник

24 марта 2020 г.Здоровье пациентов для нас всегда было на первом месте. Дентал-Сервис неукоснительно следует мировым стандартам безопасности. Мы не просто соблюдаем нормы САНПИН. Во многом мы превышаем их. Стоматологическое лечение в клиниках Дентал-Сервис абсолютно не связано с риском заражения опасными вирусами, в том числе и COVID-19. В стоматологическом кабинете или хирургической операционной Дентал-Сервис вы находитесь в большей инфекционной безопасности, чем в салоне своего автомобиля.

  • Мы проводим полноценную, трехступенчатую стерилизацию наконечника. Это важнейший аспект безопасности лечения, обеспечивает стопроцентную защиту от любых бактерий и вирусов.
  • Для каждого пациента мы используем индивидуальный набор инструментов. Каждый инструмент в котором — либо абсолютно стерильный, либо одноразовый.
  • После каждого приема все поверхности в кабинете обрабатываются антисептиком, а воздух прогоняется через бактерицидный рециркулятор.

Все мы понимаем, как важно поддерживать стоматологическое здоровье. А в условиях нынешних реалий это становится еще более актуальной задачей. Ведь стоматологическое лечение, несомненно, повышает иммунитет — так как устраняет источники хронического воспалительного процесса. Нет никаких оснований откладывать и проведение хирургического лечения. Все стоматологические операции в Дентал-Сервис малоинвазивные. Они проводятся по новейшим методикам, главное преимущество которых — легкий восстановительный период. Наша практика показывает, что снижение иммунитета в постоперационный период не происходит, а срок восстановления — минимальный.

Мы готовы ответить на любые ваши вопросы, касающиеся безопасности лечения, обработки инструментов и других мер безопасности в клиниках Дентал-Сервис: (383)308-00-00

Источник: Раздел Стоматологической клиники Дентал-Сервис на сайте Весь Бердск

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