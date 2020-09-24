Есть те, кому гораздо хуже: протяни руку помощи попавшим в сложную ситуацию в пандемию в Бердске

Доброе возвращается бумерангом. За три месяца многие из наших читателей откликнулись на акцию помощи. Пока мы ее не закрываем. В эти дни Вадим Назимов развозит продуктовые наборы. Отчет в ближайшее время.

Вадим Назимов с волонтерами развозит продуктовые наборы тем, кто просит оказать помощь

Если нужна помощь, звоните +79138915939, Вадим Назимов.

Если готовы помочь, то будем рады любой сумме

На карту Сбербанка - главного редактор "Курьер.Среда.Бердск" Галины Коморниковой

4276 8440 1909 1537 Галина Владимировна Коморникова

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21 сентября пришли 2000 рублей от Александры Ильиничны. Спасибо! Деньги мы отправили Вадиму Назимову.

10 сентября пришли 3000 рублей от Ольги Юрьевны. Спасибо! Деньги мы отправили Вадиму Назимову.

25 августа пришли 5000 рублей от Елены Владимировны. Спасибо! Деньги мы отправили Вадиму Назимову. В ближайшее время мы напишем отчет, кому развели продуктовые наборы.

21 августа пришли 2000 рублей от Сергея Валерьевича - Спасибо! Деньги мы отправили Вадиму Назимову.

6 августа пришли деньги 6000 рублей. Мы отправили их Вадиму Назимову.

1000 рублей от Сергея Валерьевича. Спасибо!

5000 рублей от Антона Витальевича. Спасибо!

На 31 июля у нас 3800 рублей, деньги отправили Вадиму.

30 июля 1000 рублей пришла от Алексея Игоревича. Спасибо!

Сегодня, 28 июля, 500 пришли от Елены Юрьевны. Спасибо!

Деньги 2300 рублей мы отправили Вадиму Назимову на карту 26 июля.

2000 рублей прислала 26 июля Александра Ильинична. Спасибо!

300 рублей пришли от Натальи Александровны. Спасибо!

285 рублей пришли от Ольги Александровны. Спасибо!

1000 рублей поступило от Марины Валерьевны. Спасибо!

1500 пришли от мецената без имени. Спасибо!

На 2 июля в фонде 0 рублей. И плюс 1700 рублей мы перечислили Вадиму Назимову.

200 рублей пришли от Яны Викторовны. Спасибо!

1000 рублей пришли от Галины Николаевны . Спасибо!

Деньги 100 рублей пришли от Людмилы Львовны. Спасибо!

На 23 июня 2020, в 17.24 есть в фонде 500 рублей от Тамары Михайловны. Спасибо!

Шесть продуктовых наборов в пятницу, 19 июня, привез пенсионерам Вадим Назимов в Бердске. За две последние недели помощь оказали восьми бердским семьям, отметил Вадим.

Продуктовые наборы формируются на оптовом складе ИП Щербакова и обходятся рублей на 600 дешевле, чем собирать их в розничных магазинах. Цена набора на оптовом складе колеблется от 1100 до 1200 рублей, пояснил «Курьер. Среда. Бердск» 22 июня Вадим Назимов.

Что входит в набор? Обязательно - чай, кофе, пряники, вафли, конфеты.

-Берем такие продукты, чтобы стыдно не было. Это гуманитарная помощь. Я думал, что людям чай, кофе, пряники особо не нужны, а люди их просят. Просят немножко сладенького, - отметил волонтер.

Также в набор входит 1 килограмм сахара, пачка риса, пачка гречки, бутылка растительного масла, большая банка гостовской тушенки из говядины, две банки рыбных консервов, банка сгущенного молока, 2 килограмма муки, макароны двух видов, может быть какой-нибудь паштет или печень минтая.

По словам Назимова, заказ наборов на продуктовом складе экономит много времени и сил. Поэтому в своем блоге он всегда благодарит Щербакова за помощь.

Продуктовый набор в июне доставили бабушке-инвалиду. Она прикована к постели. В очень тяжелом состоянии. Просьба о помощи поступила от внучки пенсионерки. Волонтеров пригласили пройти в дом пообщаться с бабушкой. И та попросила родных приподнять ее, чтобы послушать, что говорят волонтеры.

Помощь продуктовым набором оказали и одинокой молодой женщине с ребенком. Она оказалась в стесненных финансовых обстоятельствах.

-В пятницу, 19 июня, мы развезли шесть пакетов с помощью. Все, к кому доставили продукты, пенсионеры далеко за 70 лет. Пять пенсионеров были бодрые. Одной было очень тяжело. Приятно было, что люди встречали с радостью и благодарностью. Я был под впечатлением, когда приехал на ул. Гранитную, женщина расчувствовалась, так как не ожидала помощи. По-разному люди встречают: у кого-то в доме порядок, у кого-то беспорядок, кто-то хочет своим поделиться, кто-то в растроганных чувствах, плачет, - подчеркнул Назимов.

Когда только начали развозить гуманитарную помощь, было очень много просьб от достаточно молодых семей. Они сидели без работы. Была безысходность, когда не знали, откуда просить помощи, чтобы свести концы с концами. И эта помощь была для них существенной.

-Мы понимаем, что на две недели этого набора не хватит, но на неделю точно может хватить.

Списки нуждающихся в помощи бердчан Вадим Назимов в основном берет в фонде «Наш город», у Тимофея Каплина. Именно туда они обращаются, когда в этой помощи возникает острая необходимость.

-Слава Богу, сейчас народ начал немножко дышать. Начали работать. О каких-то катастрофах, например уволили с работы, или жутких жизненных историях я не слышал. Но за тяжелой чертой оказались те, кто для нашей страны сделал больше всего: пенсионеры и старики.

По оценке Вадима Назимова совместно с «Курьер. Среда. Бердск» и Тимофеем Каплиным помогли порядка 70 семьям. Из общего числа только 10 были молодыми, остальные — пенсионеры.

Между тем, всегда есть те, кто попадает в трудную жизненную ситуацию, и не всегда находятся те, кто им может хоть чем-то помочь. Самое страшное, когда при изобилии магазинов и продуктов в них человеку не на что купить даже буханку хлеба, а дома опустел холодильник и полки в кухонном шкафу. И это может коснуться людей разного возраста. Хоть в коронавирус, хоть без него.

Акция по доставке продуктов нуждающимся, напомним, началась 1 апреля. Главный редактор «Курьер.Среда. Бердск» Галина Коморникова и волонтер Вадим Назимов приглашали бердчан помочь тем, у кого нет денег на еду и лекарства в сложные времена самоизоляции. Вадим доставляет еду и бытовые принадлежности для матерей-одиночек, инвалидов и пенсионеров в Бердске. Был создан «фонд» «Корона не пройдет», жители присылали деньги в помощь нуждающимся.

Приглашаем вас помочь тем, кто оказался сегодня в сложной ситуации.

Вадим зарегистрирован на сайте DOBRO.RU (Vadim Nazimov), его знают многие жители города. Он начал помогать людям с объявлением самоизоляции от коронавируса — с начала апреля. В основном привозит покупки тем людям, которые находятся на карантине после приезда из-за рубежа и столицы, также пожилым людям и одиноким матерям с детьми. Когда Вадим стал помогать людям, к нему стали обращаться с просьбами купить продукты и лекарства за его счет. Люди находись в сложном положении. В ответ на рассказ Вадима Назимова о том, что некоторые горожане в очень бедственном положении, главный редактор «Курьер. Среда. Бердск» Галина Коморникова предложила объявить совместный сбор под свою ответственность и ответственность Вадима Назимова. За перечисления средств и все покупки на эти деньги ниже предоставлен отчет и благодарность.

Любую доступную вам сумму вы можете перечислить на карту главного редактора. Эту карты мы открывали специально для таких ситуаций:

карточка в Сбербанке

4276 8440 1909 1537 Галина Владимировна Коморникова

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Обращение Вадима Назимова с предложением оказать помощь:

Добрый день, читатели сайт «Курьер. Среда. Бердск»!

Меня зовут Вадим Назимов, в Бердске многие меня знают, я — волонтёр, зарегистрирован на сайте DOBRO.RU (Vadim Nazimov)



В период с 01.04.2020г. оказываю помощь по доставке продуктов питания и предметов первой необходимости в Бердске людям, которые реально в этом нуждаются: пожилым, инвалидам и одиноким матерям с маленькими детьми.

Если кому-нибудь из этих людей нужна моя помощь, то звоните по телефону +79138915939.

Перечень продуктов, которые нужны, можно написать в Ватсап или смс.

Доставка до квартиры или дома будет бесплатной.

Для покупки перечисление денег можно направить на счёт Сберкарты, которая привязана к номеру моего телефона.

Закупать продукты смогу:

— только после поступления денежных средств на карту и получения перечня,

— или в Быстрономе (ТЦ «Астор» Бердск), или в Продсибе, по действующим у в этих магазинах ценам.



Примечание:— не могу разъезжать по магазинам и выбирать товары, где цены дешевле. Поэтому буду покупать по списку только в Быстрономе, или только в Продсибе. Комбинировать эти магазины времени и возможности нет!— алкоголь или табачные изделия покупать не буду по принципиальным убеждениям.— время покупки товаров и их доставки после 18-ти до 21-го часа.— если кому-нибудь не успею в этот день закупить продукты, переносите на завтра.— прошу встретить у подъезда или у дома.— вес покупки не более 10 килограмм.Порядок покупки:1. Выбирайте продукты на сайтах магазинов (прошу это не считать рекламой, это только для моего удобства):2. Считайте сумму по списку, обязательно включите в сумму пакет для доставки товара.3. Позвоните мне по номеру телефона +79138915939, согласуйте возможность покупки для вас товаров.4. Только после согласования со мной возможности доставки, перечень и сумму продуктов, перечисляйте деньги на карту.5. Если перечислите деньги без согласования, то порядок возврата этих средств описан ниже.6. Если перечислите деньги, а цены в магазине не будут соответствовать ценам, указанным на сайте, то буду выяснять как скорректировать заказ.При передаче продуктов, предоставляю чек. Копию чека оставляю у себя. Отчёт о покупке продуктов для вас будет размещён моём на сайте во Вконтакте Vadim Nazimov.ВАЖНО:— Если кто-то по ошибке перечислит деньги на мою карту, то возврат будет исключительно на ту карту, с которой пришли деньги (за вычетом комиссии на перевод в другой банк)!— По номеру телефона или на другой номер, или другую карту возвращать не буду (деньги будут находиться на счёте до предъявления мне необходимого номера карты для возврата). По окончании апреля 2020 года невыясненные деньги будут возвращены на депозит в банк.В своей честности я уверен.С уважением, Назимов В.И.

Если вам нужна помощь: вы сидите на карантине, вам нечем кормить детей, не на что купить лекарства — позвоните и мы вам поможем +79138915939, Вадим Назимов.

Спасибо всем, кто помогает!

На 21 июня 2020 года

300 рублей пришли от мецената без имени. Спасибо!

1000 рублей пришли от Анатолия Егоровича. Спасибо!

Поступления на 12 июня 2020 года.

500 рублей пришли от Натальи Юрьевны. Спасибо!

2000 рублей пришли от Галины Николаевны. Спасибо!

500 рублей пришли от Натальи Петровны. Спасибо!

300 рублей пришли от Ирины Геннадьевны. Спасибо!

500 рублей пришли от Натальи Андреевны. Спасибо!

200 рублей пришли от Марины Владимировны. Спасибо!

500 рублей пришли от Ольги Анатольевны. Спасибо!

1500 рублей пришли от Наталья Петровны! Спасибо!

Деньги пришли от Натальи Юрьевны. 3000 рублей. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Артема Георгиевича. Спасибо!

Поступило 150 рублей. От Натальи Александровны. Спасибо!

Поступило 500 рублей. Алины Хасаналиевны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 200 рублей. Ирины Владимировны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 600 рублей от Ольги Алексеевны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Елены Александровны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Сергея Николаевича. Спасибо!

Поступило 100 рублей от Людмилы Николаевны. Спасибо!

Поступило 2000 рублей от Натальи Викторовны. Спасибо!

Поступило 500 рублей от Ларисы Владимировны. Спасибо!

За 13 -14 мая на карточку пришли деньги — на 22.00. — 12 100 рублей. От:

Поступило 1000 рублей от Егора Владимировича. Спасибо!

Поступило 3000 рублей от Сергея Ивановича. Спасибо!

Поступило 5000 рублей от Александра Михайловича. Спасибо!

Поступило 600 рублей от Марьяны Ивановны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Галины Юрьевны. Спасибо!

Поступило 500 рублей от Нины Юрьевны. Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

На 9 мая на 08.00 есть деньги от:

Поступило 1000 рублей от Николая Владиславовича. Спасибо!

Поступило 1000 рублей от Александра Юрьевича. Спасибо! Правда, он не указал назначение — сбор идет еще для Елены. Если мы не точно отнесли платеж — сообщите в комментах.

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 200 рублей от Светланы Михайловны. Спасибо!

Платежи на 550 рублей, 1000 рублей, 500 рублей, 1000 рублей — пришли без имени. Спасибо!

Поступило 150 рублей от Екатерины Викторовны. Спасибо!

Поступило 300 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 100 рублей. Без имени. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Тамары Михайловны. Спасибо!

Сегодня мы говорим «Спасибо!» тем, кто уже помог:

Поступило 1000 рублей. От Алексея Викторовича. Спасибо!

Поступило 500 рублей. Имя не указано. Спасибо!

Поступило 200 рублей. От Светланы Михайловны. Спасибо!

Поступило 400 рублей. От Натальи Николаевны. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Елены Александровны. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Марины Валерьевны. Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Марии Степановны. — Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Натальи Николаевны. — Спасибо!

Поступило 200 рублей. От Елены Николаевны. — Спасибо!

Поступило 1000 рублей. От Надежды Борисовны. — Спасибо!

Поступило 400 рублей. От Александра Анатольевича. — Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Константина Павловича. — Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Сергея Николаевича. — Спасибо!

Поступило 500 рублей. От Нины Алексеевны. — Спасибо!

Поступило 1000 рублей. От Виктора Филипповича — Спасибо!

Поступило 300 рублей. Имя не высвечивается, цифры последние 87 — Спасибо!

Поступило 1000 рублей. Имя не высвечивается, цифры последние 65 — Спасибо!

Поступило 300 рублей. Имя не высвечивается, цифры последние 28 — Спасибо!