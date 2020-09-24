24.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

09:28 24.09.2020 Фото: freeimages.com
2 4

Прошло лето, закончилась изоляция. Вы очень долго были дома, наблюдали за своими питомцами. Поделитесь впечатлениями.

Сюжет: Фотомарафоны
Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»Ещё 68 новостей

Срочно высылайте фото питомца и себя в придачу! Проект «И это мой питомец» опубликуем на сайте курьер-среда.

Мы уже несколько раз запускали фотомарафоны про наших любимцев: Пушков, Барсиков, Пусиков и Рыжиков. Продолжим традицию! Ждем фото вас и ваших питомцев (это может быть кто угодно – даже паучок!), в октябре в одном из номеров газеты опубликуем проект «И это мой питомец».

Вы сможете купить газету и подарить ее самому себе! А, может, и питомцу!

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «И это мой питомец». Подпишите кличку животного и по желанию – свои имя и фамилию.

Кроме газеты и сайта мы разметим альбом «И это мой питомец» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Фотоальбомы прошлых лет «Ты моя кисуля» и «Мой питомец».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 1 октября 2020 года. Ждем!

% name% title

% name% title
Анастасия Лавриненко, мой кот Степан
% name% title
Анастасия Лавриненко, мои птенчики
% name% title
Маргарита Кутлина

% name% title
Наталья Вирт, Мопс Клёпа 1,5 года
 % name% title
% name% title
Елена Гонташевская, кот Кипиш
% name% title
Антонова Нина Романовна, собака Ляля
% name% title
Борман и Антон
% name% title
Елена Гонташевская, собака Тяпа
% name% title
Инна Тюменцева, Муха и Тимоха
% name% title
Ирина Николаевна, пес Лилу
% name% title
Ирина Николаевна
% name% title
Ирина Смирнова, Спартак и Король
% name% title
Карпова Наталья, кошка Масяня и собачка породы гриффон Ёшка
% name% title
Кутепова Мария, Мейн кун Билли
% name% title
Малороссиянова Наталья, кот Астор
% name% title
Малороссиянова Наталья, пес Ричард
% name% title
Мордуша
% name% title
Наш любимый любимец - французский бульдог Дэдди, 7 лет
% name% title
Полина Нестерова, кошки - Буся и Юки
% name% title
Рита Андреева, собака Боня, кот Том
% name% title
Татьяна Власова
% name% title
Юлия Зверева, пес Ватсон
проект «И это мой питомец» фотомарафон
Мнение читателей
4
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас какой питомец?

Аноним, 08 сентября 2020 20:59
Можно я пришлю фотки с хозяевами и их гадящим на детской площадке питомцем?
Аноним, 10 сентября 2020 10:44
А фото с авто на детской площадке не пришлёте? Или с гадящими алкашами тоже на детской площадке тоже ждём.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Игры в мэрии: Ликвидировала разлив 3000 тонн нефти власть Бердска
10:30 24-09-2020
Игры в мэрии: Ликвидировала разлив 3000 тонн нефти власть Бердска
БердскОтправили из 2 зараженных коронавирусом семей родители детей в школы Бердска
10:27 24-09-2020
Отправили из 2 зараженных коронавирусом семей родители детей в школы Бердска
Бердск10 классов закрыли на карантин из-за заражения коронавирусом в школах в Бердске
10:26 24-09-2020
10 классов закрыли на карантин из-за заражения коронавирусом в школах в Бердске
Покров Богородицы в 2020 году: Дата великого праздника и традиции
10:21 24-09-2020
Покров Богородицы в 2020 году: Дата великого праздника и традиции
Бердск2 ребенка в детских садах заразились коронавирусом. Всего 14 новых случаев в школах и садах Бердска
10:16 24-09-2020
2 ребенка в детских садах заразились коронавирусом. Всего 14 новых случаев в школах и садах Бердска
Пообещал снизит цену лекарства «Авифавира» от COVID-19 его создатель 1
10:15 24-09-2020
Пообещал снизит цену лекарства «Авифавира» от COVID-19 его создатель
Бердск12 детей заразились коронавирусом в 7 школах Бердска. Пандемия настигла образовательные учреждения
10:12 24-09-2020
12 детей заразились коронавирусом в 7 школах Бердска. Пандемия настигла образовательные учреждения
Сильные молитвы Преподобному старцу Силуану Афонскому 24 сентября 2020 года
10:11 24-09-2020
Сильные молитвы Преподобному старцу Силуану Афонскому 24 сентября 2020 года
Дентал-сервис: Наши пациенты надежно защищены от опасных вирусов, в том числе COVID-19
10:03 24-09-2020
Дентал-сервис: Наши пациенты надежно защищены от опасных вирусов, в том числе COVID-19
Нужна помощь по юридическому сопровождению? "Квадротека" поможет
10:01 24-09-2020
Нужна помощь по юридическому сопровождению?