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Спецвыпуск "Выборы прошли: уходит ли мэр?" вышел в газете "Курьер. Среда. Бердск" 16 сентября 2020

09:12 24.09.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им.

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Газета "Курьер. Среда. Бердск" вышла 16 сентября 2020

16 сентября 2020 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск". В нем вы узнаете:

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  2. Закрыли на карантин три класса в школах
  3. Уйдет ли после выборов с поста главы города Евгений Шестернин?
  4. Спикер после голосования покидает горсовет
  5. История из первых уст: возили на обследования с температурой по всему городу пациента пульмонологии
  6. Лечение COVID-19: 49 дней сидел в очередях горбольницы зараженный
  7. Осложнения после перенесенного коронавируса: волосы выпадают, сильнейший кашель, аритмия
  8. 10 дней в лечебнице провел бессимптомный больной COVID-19
  9. Вирусолог: если верить сплетням, не носить маски, то никогда не победить COVID-19
  10. Открылись детсады: как ребенку не подцепить вирус
  11. Кто еще закрыт, а кто уже работает в сентябре 2020
  12. Бесплатная прививка от гриппа: взрослым и детям
  13. С Леонидом Якубовичем бердчанка совершила круиз по Средиземному морю
  14. Мастер резных свечей: китайцы сказали «вау», а королева подарила свое фото
  15. Свободно говорит на немецком 17-летняя журналистка и шахматистка
  16. Фанатеет от Niletto и ведет блог 100-тысячный житель Бердска

Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им. В номере вышел фотомарафон "Первоклассник 2020"

Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер. Среда. Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начали выпуск, но пока по сокращенному варианту. Уже есть график выхода спецвыпусков газеты «Курьер. Среда. Бердск» до конца 2020 года. У нас выйдут номера, посвященные медицине, Конституции и правам граждан, культуре и историческому наследию Бердска.

Сегодня вышел спецвыпуск по культуре и историческому наследию Бердска.

Далее график таков: 7 октября, 28 октября, 18 ноября, 16 декабря.
Если ситуация на рынке рекламы изменится в лучшую сторону, то мы возобновим периодичность выхода на обычную – каждую среду.

Купить газету «Курьер.Среда.Бердск» 16 сентября 2020 года вы сможете в тех же точках: киосках печати, магазинах сети «Продсиб», в редакции.

Надеемся, что вы будете рады вновь взять в руки печатный «Курьер.Среда.Бердск», который не выходил 4 месяца.

"Курьер.Среда.Бердск" газета мэр свежий номер
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