Также в нашем центре Вы можете успешно пройти терапию с применением очень результативного метода, такого как «плазмолифтинг». Так как активность плазмы универсальна и она работает одинаково плодотворно в любых тканях организма, то это позволяет успешно его применять в травматологии, ортопедии, артрологии, косметологии, неврологии, гинекологии.



С большим трудом поддаются лечению болезни суставов, так как хрящевая ткань восстанавливается достаточно долго, особенно в пожилом возрасте. Плазмолифтинг служит мощным регенерирующим толчком для восстановления, с помощью этого метода терапии регенеративные процессы проходят значительно быстрее. Лечебный эффект плазмолифтинга при заболеваниях суставов основан на терапевтических свойствах тромбоцитов. Эти кровяные тельца содержат особые белки, которые воздействуют на клетки пораженных зон, побуждая их к интенсивному делению. Поэтому больная ткань быстрее заживает.