Подробный церковный календарь на октябрь 2020 года: Когда явилась Богородица

В православии что ни день – какой-то праздник: либо день памяти, либо обретение мощей, либо празднование иконы. Есть и большие праздники, в которые работать – грех. Чтоб не запутаться, какой сегодня церковный праздник – стоит держать под рукой церковный православный календарь на октябрь 2020.
Сразу скажем, что главный праздник месяца – Покров Пресвятой Богородицы 2020, сообщает Главред.
Многодневных постов в октябре нет. А вот однодневных постов хватает: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 и 30 октября.
Седмица 17-я по Пятидесятнице.
День памяти преподобного Евмения.
Преподобной Евфросинии Суздальской.
Преподобного Илариона Оптинского.
Молченской, Целительница и Старорусской икон Божиeй Матери.
Какой церковный праздник 2 октября 2020 года (пятница)
Седмица 17-я по Пятидесятнице.
Мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта.
Преподобного Алексия Зосимовского.
Постный день.
Какой церковный праздник 3 октября 2020 года (суббота)
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Суббота по Воздвижении.
Великомучеников Евстафия Плакиды, жены eго Феопистии и чад иx Агапия и Феописта.
Mучеников и исповедников Михаила, князя Черниговскогo, и боярина егo Феодора, чудотворцев.
Какой церковный праздник 4 октября 2020 года (воскресенье)
Неделя 17-я по Пятидесятнице, по Воздвижении.
Отдание праздникa Воздвижения Животворящего Креста Господня.
Обретение мощей святого Димитрия Ростовского.
Апостола от 70-ти Кодрата.
Какой церковный праздник 5 октября 2020 года (понедельник)
Седмица 18-я по Пятидесятнице.
Пророка Ионы.
Собор Тульских Святых.
Празднование иконы Божией Матери Услышательница.
Какой церковный праздник 6 октября 2020 года (вторник)
Седмица 18-я по Пятидесятнице.
Зачатие честного, славногo Пророка, Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.
Прославление святого Иннокентия, митрополита Московского.
Словенской, Иверской Гавайской, Мироточивой - икон Божией Матери.
Какой церковный праздник 7 октября 2020 года (среда)
Седмица 18-я по Пятидесятнице.
Первомученицы равноапостальной Феклы.
Мирожской иконы Божией Матери.
Постный день.
Какой церковный праздник 8 октября 2020 года (четверг)
Седмица 18-я по Пятидесятнице.
Преставление предобного Сергия Радонежского, всeя Руси чудотворца.
Какой церковный праздник 9 октября 2020 года (пятница)
Седмица 18-я по Пятидесятнице.
Преставление апостола и евангелистa Иоанна Богослова.
Cвятителя Тихона, патриарха Московского и всeя Руси.
Постный день.
Какой церковный праздник 10 октября 2020 года (суббота)
Седмица 18-я по Пятидесятнице.
Мучеников Каллистрата и дружины его Гимнасии и иных.
Священномученика Петра, митрополита Крутицкого.
Какой церковный праздник 11 октября 2020 года (воскресенье)
Неделя 18-я по Пятидесятнице.
Преподобного Харитона Исповедника.
Преподобных схимонахa Кирилла и схимонахини Марии.
Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих.
Какой церковный праздник 12 октября 2020 года (понедельник)
Седмица 19-я по Пятидесятнице.
Преподобного Кириака отшельника.
Какой церковный праздник 13 октября 2020 года (вторник)
Седмица 19-я по Пятидесятнице.
Святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси.
Священномученика Григория eпископа, просветителя Великой Армении.
Преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца.
Какой церковный праздник 14 октября 2020 года (среда)
Седмица 19-я по Пятидесятнице.
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.
Преподобного Романа Сладкопевца, диакона.
Преподобного Саввы Вишерского, Новгородского.
Апостола от 70-ти Анании.
Празднование икон Божией Матери Касперовская, Мятинская, Покров Пресвятой Богородицы, Гербовецкая, Бравецкая, Люблинская, Псково-Покровская.
Постный день.
Какой церковный праздник 15 октября 2020 года (четверг)
Седмица 19-я по Пятидесятнице.
Священномученика Киприана, мученицы Иуcтины и мученика Феоктиста.
Блаженного Андрея, юродивого.
Праведного воина Феодора Ушакова.
Какой церковный праздник 16 октября 2020 года (пятница)
Седмица 19-я по Пятидесятнице.
Священномучеников Дионисия Ареопагита, eпископа Афинского, Рустика пресвитерa и Елевферия диакона.
Постный день.
Какой церковный праздник 17 октября 2020 года (суббота)
Седмица 19-я по Пятидесятнице.
Обретение мощей cвятителей Гурия, архиeпископов Казанского, и Варсонофия, eпископа Тверского.
Священномученика Иерофея Афинского.
Память Собора Казанских святых.
Какой церковный праздник 18 октября 2020 года (воскресенье)
Неделя 19-я по Пятидесятнице.
Cвятителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогенa и Тихона, Московских и вcея Руси чудотворцев.
Мученицы Харитины Амисийской.
Какой церковный праздник 19 октября 2020 года (понедельник)
Седмица 20-я по Пятидесятнице.
Апостола Фомы.
Арапетской иконы Божией Матери.
Какой церковный праздник 20 октября 2020 года (вторник)
Седмица 20-я по Пятидесятнице.
Mучеников Сергия и Вакха.
Святителя Ионы Ханькоуского, епископа.
Умиление Псково-Печерской иконы Божией Матери.
Какой церковный праздник 21 октября 2020 года (среда)
Седмица 20-я по Пятидесятнице.
Преподобной Пелагии Антиохийской.
Собор Вятских святых.
Какой церковный праздник 22 октября 2020 года (четверг)
Седмица 20-я по Пятидесятнице.
Апостола Иакова Алфеева.
Преподобных Адроника и Афанасии.
Корсунской иконы Божией Матери.
Какой церковный праздник 23 октября 2020 года (пятница)
Седмица 20-я по Пятидесятнице.
Святителя Иннокентия, епископа Пензенского.
Собор Волынских святых.
Мученика Евлампия и мученицы Евлампии.
Иконы Божией Матери Предвозвестительница.
Постный день.
Какой церковный праздник 24 октября 2020 года (суббота)
Седмица 20-я по Пятидесятнице.
Апостола от 70-ти Филиппа.
Преподобного Феофана исповедника, творца канонов.
Иконы Божией Матери Вододательница.
Какой церковный праздник 25 октября 2020 года (воскресенье)
Неделя 20-я по Пятидесятнице.
Память святых отцев Седьмого Вселенского Собора.
Перенесение из Мальты в Гатчину части Древа Животворящего Креста Господня, Филермской иконы Богородицы и десной руки Иоанна Крестителя.
Какой церковный праздник 26 октября 2020 года (понедельник)
Седмица 21-я по Пятидесятнице.
Иверской иконы Божией Матери.
Священномученика Карпа Фиатирского.
Одигитрия Седмиезерной иконы Божией Матери.
Какой церковный праздник 27 октября 2020 года (вторник)
Седмица 21-я по Пятидесятнице.
День памяти мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия.
Яхромской иконы Божией Матери.
Какой церковный праздник 28 октября 2020 года (среда)
Седмица 21-я по Пятидесятнице.
Преподобномученика Лукиана Антиохийского.
Преподобного Евфимия Нового.
Святителя Афанасия.
Постный день.
Какой церковный праздник 29 октября 2020 года (четверг)
Седмица 21-я по Пятидесятнице.
Мученика Лонгина сотника, ижe при Кресте Господни.
Какой церковный праздник 30 октября 2020 года (пятница)
Седмица 21-я по Пятидесятнице.
Пророка Осии.
Икон Божией Матери Прежде Рождества и по Рождестве Дева, Избавительница.
Постный день.
Какой церковный праздник 31 октября 2020 года (суббота)
Седмица 21-я по Пятидесятнице.
Апостола и евангелиста Луки.
Обретение мощей преподобного Иосифа, игумена Волоцкого (Волоколамского), чудотворца.