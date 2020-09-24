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Как купить "красивый" номер для автомобиля

09:25 24.09.2020 Фото: pexels
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МВД и Минэкономразвития договорились официально продавать «красивые» номера на машины и мотоциклы. Процесс начнется с января 2022 г. после окончательного согласования всех документов. Как водителю выбрать и купить желаемый номер.

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Минэкономразвития предложило базовые тарифы

Продажа будет организована через портал Госуслуг. Человек нужно заполнить заявление на регистрацию машины. При этом можно выбрать номер. За такую услугу следует заплатить госпошлину.

Как планируют проводить выбор регистрационного знака:

  • Человек заполняет на портале номер, который состоит из определенных букв и цифр. Идет проверка, занят он или свободен.
  • Если все устраивает, автовладелец бронирует номер. Его необходимо оплатить в течение суток.
  • Можно сделать выбор из особого массива. Если номер будет состоять из специальных сочетаний букв, повторяющихся цифр, размер госпошлины существенно повысится. Региональные власти могут дополнительно ввести повышающие коэффициенты.
  • Когда на какой-то регистрационный знак много претендентов, его выставят на торги, цена может возрасти в несколько раз.

Минэкономразвития предложило базовые тарифы:

Особенности номера Госпошлина, тыс. руб.
Буквы Цифры
Нет повторяющихся символов 5
Одинаковые Любые 200
Натуральные (001) 300
Круглые (100) 450
Зеркальные (010) 150
Любые 50
Круглые (100) 100
Натуральные (001)
Одинаковые 150
Одинаковые 600

Источник: sovets

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