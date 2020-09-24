Как купить "красивый" номер для автомобиля

МВД и Минэкономразвития договорились официально продавать «красивые» номера на машины и мотоциклы. Процесс начнется с января 2022 г. после окончательного согласования всех документов. Как водителю выбрать и купить желаемый номер.

Минэкономразвития предложило базовые тарифы Продажа будет организована через портал Госуслуг. Человек нужно заполнить заявление на регистрацию машины. При этом можно выбрать номер. За такую услугу следует заплатить госпошлину. Как планируют проводить выбор регистрационного знака: Человек заполняет на портале номер, который состоит из определенных букв и цифр. Идет проверка, занят он или свободен.

Если все устраивает, автовладелец бронирует номер. Его необходимо оплатить в течение суток.

Можно сделать выбор из особого массива. Если номер будет состоять из специальных сочетаний букв, повторяющихся цифр, размер госпошлины существенно повысится. Региональные власти могут дополнительно ввести повышающие коэффициенты.

Когда на какой-то регистрационный знак много претендентов, его выставят на торги, цена может возрасти в несколько раз. Минэкономразвития предложило базовые тарифы: Особенности номера Госпошлина, тыс. руб. Буквы Цифры Нет повторяющихся символов 5 Одинаковые Любые 200 Натуральные (001) 300 Круглые (100) 450 Зеркальные (010) 150 Любые 50 Круглые (100) 100 Натуральные (001) Одинаковые 150 Одинаковые 600 Источник: sovets

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