Как купить "красивый" номер для автомобиля

Продажа будет организована через портал Госуслуг. Человек нужно заполнить заявление на регистрацию машины. При этом можно выбрать номер. За такую услугу следует заплатить госпошлину.
Как планируют проводить выбор регистрационного знака:
- Человек заполняет на портале номер, который состоит из определенных букв и цифр. Идет проверка, занят он или свободен.
- Если все устраивает, автовладелец бронирует номер. Его необходимо оплатить в течение суток.
- Можно сделать выбор из особого массива. Если номер будет состоять из специальных сочетаний букв, повторяющихся цифр, размер госпошлины существенно повысится. Региональные власти могут дополнительно ввести повышающие коэффициенты.
- Когда на какой-то регистрационный знак много претендентов, его выставят на торги, цена может возрасти в несколько раз.
Минэкономразвития предложило базовые тарифы:
|Особенности номера
|Госпошлина, тыс. руб.
|Буквы
|Цифры
|Нет повторяющихся символов
|5
|Одинаковые
|Любые
|200
|Натуральные (001)
|300
|Круглые (100)
|450
|Зеркальные (010)
|150
|Любые
|50
|Круглые (100)
|100
|Натуральные (001)
|Одинаковые
|150
|Одинаковые
|600
Источник: sovets