Как флиртуют разные знаки зодиака. Кто общается с противоположным полом легко и играючи?

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овны много флиртуют, но не совсем умеют это делать. У них не совсем адекватная самооценка, чрезмерная самоуверенность заставляет собеседника чувствовать себя неловко. Но иногда настойчивый флирт дает отличные результаты. Наивные люди поддаются Овнам и отвечают им взаимностью.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы обожают флирт. Они флиртуют практически со всеми: начальством, коллегами и даже друзьями своего партнера. Такая способность не раз помогала Львам выбраться сухими из воды.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы умеют флиртовать. Они шутят, много улыбаются, проявлять настойчивость. Они любят проявлять чувства, окутывать партнера нежностью и заботой. Во время разговора они сосредоточены только на объекте симпатии.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам сложно флиртовать. Они больше капризничают и делают так, чтобы их добивались. Представители данного знака зодиака любят проявлять свой характер.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги не привыкли флиртовать, часто они бывают слишком настойчивы. Представители данного знака зодиака постоянно пишут, приходят в гости без приглашения и т.д. Им проще сказать «да», чем объяснить, почему нет желания с ними общаться/встречаться.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Обычно Тельцы не флиртуют. Чувство гордости не дает им открыто проявлять свои чувства. Тельцы считают, что флирт – пустая трата времени. Они не начнут проявлять чувства, пока не убедятся, что чувства взаимны. Представители данного знака зодиака переживают, что будут выглядеть нелепо.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы обожают флирт. Они много улыбаются, смеются, «стреляют» глазами, делают комплименты. Представители данного знака зодиака понимают, что они умеют очаровывать окружающих и умело этим пользуются. Близнецы обычно пользуются этим и помощью флирта добиваются желаемого.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы умеют и любят флиртовать. Это их способ самовыразиться. Стоит отметить, что для Весов флирт – не всегда повод для знакомства. Они очень артистичны, театральные действия направлены на то, чтобы завоевать объект симпатии.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи любят флиртовать, но не всегда делают это уместно. Если они в настроении – много шутят, делают комплименты. В такой момент перед ними сложно устоять. Но если что-то идет не по плану или Водолеи чем-то встревожены – они говорят странные вещи, не обращают внимание на объект симпатии, пытаются взять «холодом».

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы редко флиртуют, они долго присматриваются к объекту симпатии. Это выглядит трогательно и мило. Они берут не общением, а телодвижениями. Рыбы начинают говорить, как только начинают доверять партнеру.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

У Скорпионов есть одна способность – гипнотизировать взглядом. Их флирт легок, практически незаметен, но нравится многим людям. Они незаметно окутывают объект симпатии в свои сети: «случайно» прикасаются, улыбаются, шутят.

Рак (22 июня — 22 июля)

У Раков своеобразный флирт. Они больше стараются окружить предмет симпатии заботой и нежностью. Раки задают много вопросов, интересуются состоянием здоровья, делами на работе, делают ненавязчивые комплименты.

Источник: rsute