Точный гороскоп на четверг 24 сентября 2020 года

Отношениям одного знака Зодиака в четверг грозит "гибель"

Ряд знаков Зодиака гороскоп на четверг, 24 сентября, предупредил о нешуточных неприятностях, в частности, Стрельцам грозят непростительные ошибки.

Любовным отношениям Водолеев светит окончательная "гибель", предупреждает Главред.

В гороскопе говорится, что Раки могут получить "удар" по самочувствию и настроению.

Что земным знакам Зодиака спрогнозировано на четверг

Дева

Посвятите день тренировке тела или водным процедурам. Также можно куда-то отправиться. Не стоит слепо поддаваться эмоциям.

Телец

Возможно, доставят хлопот друзья или родственники. Будьте осторожны и рассудительны, тогда есть шанс избежать проколов.

Козерог

Чувства могут быть острыми, как никогда. Не стоит слепо поддаваться эмоциям. Будьте в трезвом уме.

Что воздушным знакам Зодиака спрогнозировано на четверг

Весы

День не подходит для рискованных дел. Есть угрозы ссор, возможны клевета и обман. Держите контроль над собой.

Близнецы

Возможны агрессия, травля и преследование. Контролируйте свои эмоции. Не время для общения в шумных компаниях и для новых знакомств. Не стоит попадать в темноту.

Водолей

Мужчинам грозит непростой день. Постарайтесь не оказаться под влиянием материальной стороны жизни или обстоятельств. На любовном фронте можно окончательно разорвать отношения.

Что водным знакам Зодиака спрогнозировано на четверг

Скорпион

Можно переезжать и менять работу. Если вы настроены на достижение цели и готовы трудиться – планы можно воплотить в жизнь. Вы можете подключить к работе надежных людей.

Рак

Новость может нанести удар по самочувствию и настроению и вывести из состояния равновесия. Возможно, вы захотите получать больше.

Рыбы

Вам грозит перепад настроения, а из-за этого будет сложно делать рациональные поступки и "ставить оценки" людям. Стоит готовиться к нехорошим новостям и событиям.

Что огненным знакам Зодиака спрогнозировано на четверг

Лев

В вашей жизни может неожиданно что-то измениться, возможно, вы переедете или смените место работы. Благодаря приятному приглашению можно расширить круг общения.

Овен

День походит для начала путешествия, можно потренировать тело и принять водные процедуры. Стоит принять приятное приглашение – есть шанс найти новых друзей.

Стрелец

Из-за влияния со стороны или из-за эмоций можно наделать непростительных ошибок. Не стоит проводить время в шумных компаниях и заводить новые знакомства. Находитесь в светлых местах.