Правдивый гороскоп Павла Глобы на октябрь 2020 года

Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была более яркой и счастливой, старайтесь следовать шести простым правилам

Павел Глоба — один из самых известных астрологов в России и СНГ. Его прогнозы помогают тысячам людей правильно вести свои дела и приходить к успеху. Отнеситесь серьезно к его рекомендациям и наставлениям на октябрь.

Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была более яркой и счастливой, старайтесь следовать шести простым правилам. Да, звезды порой очень сильно влияют на нас, меняют нашу жизнь и настроение, но это не значит, что контролировать свою жизнь самим невозможно. Нужно лишь знать, во что верить.

Овен

Овнам стоит начать второй месяц осени с уборки. Есть как минимум три причины сделать это как можно скорее. Это положительно скажется на энергетике жилища, Овнов и их близких. Реже будут срываться важные дела и появляться неуверенность. Это поможет бороться со страхами, комплексами и негативными мыслями.

Взаимодействовать с людьми будет гораздо проще во второй половине месяца, когда звезды и планеты займут более позитивное положение. Начиная с 16 числа можно будет посвятить себя поискам второй половинки, развлечениям и активному отдыху. Овнам следует стремиться к пребыванию среди людей. В это время уединение точно не пойдет им на пользу.

Телец

Тельцам в октябре стоит помнить о главном законе сохранения успеха. Его суть в том, что нельзя никому рассказывать о своих планах. Иногда нам хочется поделиться амбициозными планами и мыслями о будущем. Астролог настоятельно не рекомендует этого делать, особенно в первой декаде месяца. Это может сорвать планы, привести Тельцов к разочарованию.

В последние несколько дней месяца стоит опасаться халатности на работе и неосторожности на дороге. С 10 по 25 октября полезными будут командировки и поездки личного характера. Не исключено, что Тельцам придется в этом месяце встретиться с агрессией, импульсивностью и неуступчивостью окружающих людей.

Близнецы

Близнецам в октябре не стоит предавать свои убеждения. Необходимо верить в успех и не оборачиваться назад. Мысли о прошлом могут отпугнуть удачу. Гораздо лучше будет, если Близнецы сфокусируются на текущих делах и задачах. Звезды обещают в октябре много интересных событий. Также они помогут Близнецам заглянуть в будущее. Очень полезными в этом плане окажутся гадания на бумаге.

В первой половине месяца на работе и в бизнесе может появиться много новых хлопот. Близнецам понадобятся усидчивость и терпение. Необходимо помнить, что цель в октябре оправдывает далеко не любые средства. Не нужно идти на обман ради собственной выгоды и решения проблем.

Рак

Раки относятся к хитрым Знакам Зодиака. В октябре им удастся воспользоваться этим качеством для достижения успеха. Главное — не перестараться с хитростью в отношении коллег. Нужно четко понимать, насколько человек открыт и доверчив. Если это друг или кто-то, кто постоянно протягивает руку помощи, лучше заменить хитрость на более лояльные методы.

В любовной сфере будет везти одиноким Ракам, которые занимаются поисками второй половинки. Звезды помогут этим людям встретить любовь и насладиться романтикой. Также в октябре необходимо помнить о родных и близких, помогать им по мере возможности, оказывать психологическую поддержку.

Лев

Львам в октябре звезды подарят особую харизму и обаяние. Это отлично скажется на успехах во всех сферах жизни. Одинокие Львы смогут без труда завести новые отношения, насладиться романтикой, найти родственную душу. Всем, кто уже в отношениях, звезды помогут наладить связь с близкими.

В финансовой сфере повезет тем, кто занимает высокие должности и имеет в подчинении много людей. Удача ждет Львов, работающих в сфере услуг. Что касается покупок, то и тут обаяние Львов придет им на помощь. В середине месяца могут появиться проблемы с настроением, но слова-пароли помогут остаться Львам на плаву даже в самый сложный день.

Дева

В начале этого месяца Девам стоит отказаться от дорогостоящих приобретений, потому что велика вероятность, что деньги будут потрачены зря. Чтобы этого не произошло, астролог советует воспользоваться заговором на удачную покупку.

В любовной сфере октябрь можно назвать временем спокойствия и размеренности. Не ожидается никаких резких изменений, тем более негативных. Всем, кто уже находится в отношениях, улыбнется большая удача. Можно заниматься совместными делами, отправляться в поездки, менять обстановку, переводить отношения на новый уровень. А вот начинать новые отношения будет очень непросто. Придется запастись терпением.

Весы

Весам в начале октября стоит сделать энергетику дома положительной. Это поможет побороть внутренние противоречия и решить психологические проблемы. В первой половине октября Весов ожидают приятные сюрпризы — поступления средств, полезные знакомства, разрешение сложных проблем.

Конец октября — время освобождения от всего ненужного. Нужно выбрасывать хлам не только из дома, но и из своей души. Важно победить ревность, чрезмерную гордость, негатив. Необходимо стремиться к гармонии с собой и окружающими. Это верный путь к счастью и позитивному будущему. В конце октября можно начинать новые проекты и дела.

Скорпион

Первая декада месяца обещает быть непростой. Звезды и планеты будут в диссонансе, поэтому Скорпионы могут ощущать вялость, быстро уставать. Стать активнее и энергичнее им помогут стать три полезных упражнения на каждый день. Также полезным будет общение с приятными и добрыми людьми.

Во второй половине месяца Скорпионам следует избегать принятия необдуманных решений. Это может привести к срыву планов, к появлению недоверия со стороны окружающих. Энергетика звезд в последние несколько дней будет прекрасно подходить для смены курса, адаптации к новым условиям. Можно будет совершать переезды, менять работу.

Стрелец

Самой важной сферой жизни в октябре для Стрельцов станет любовь. Чтобы избежать разочарования в людях, нужно будет принимать их такими, какие они есть. В октябре стоит помнить о том, что идеальных людей не бывает. В любых отношениях придется идти на компромиссы и меняться самим, подстраиваться под других людей. Есть как минимум пять причин уважать даже тех людей, которые вам не нравятся и с которыми бывает тяжело.

В финансовой сфере Стрельцов ждут очень важные события, которые откроют им глаза и помогут понять лучше все происходящее. Это прекрасное время для поисков новой работы. Больше всего будет везти представителям креативных профессий. Творческие успехи помогут заслужить одобрение окружающих.

Козерог

В октябре полезно будет быстро забывать все плохое и не зацикливаться на негативе. Не нужно жить обидами, таить злобу. Да, есть люди, которые бесят без причины, но это не значит, что нужно наполнять свою душу отрицательными эмоциями. В октябре нужно запастись терпением.

В центре внимания Козерогов должна оказаться сфера денег и работы. Можно смело браться за новые дела и проекты. Отлично пройдут дела, на которые требуется много терпения и сил. Это не лучшее время для эгоизма, так что, если кто-то попросит о помощи, лучше не отказывать этому человеку. С 22 октября полезно будет заниматься духовными поисками и практиками.

Водолей

Звезды и планеты помогут Водолеям добиться поставленных задач. Для скорейшего достижения целей необходимо будет запрограммировать себя на успех. Можно воспользоваться пятью способами воздействия на подсознание. Целеустремленных Водолеев ничто не сможет сломить.

Особое внимание стоит уделять своей внешности. Нужно выглядеть максимально представительно и опрятно. Стоит избегать вызывающих нарядов, так как они привлекут ненужное внимание и станут причиной агрессии со стороны окружающих. Во второй половине месяца желательно почаще посвящать себя семье и дому.

Рыбы

В начале месяца у многих Рыб может появиться ощущение того, что началась черная полоса. В таком случае представителям этого Знака стоит воспользоваться тремя способами изгнания препятствий. Чтобы избавиться от проблем, можно взять небольшую передышку — например, внеплановый отпуск на несколько дней.

Во второй половине октября Рыбам потребуется наращивать финансовый потенциал, больше работать. Звезды дадут этим людям много энергии и сил. Выплескивать накопившийся негатив и агрессию помогут физические упражнения. Можно смело менять образ жизни, избавляться от вредных привычек.

Помните о том, что иногда очень полезно сказать себе «стоп» и просто отдохнуть. Если вы устали, в октябре можно сменить приоритеты, поменять обстановку. Павел Глоба желает вам успешного октября. Пусть это время будет максимально позитивным и благоприятным для всех Знаков Зодиака.

Источник: dailyhoro.ru