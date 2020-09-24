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В чем чудо и сила иконы Воздвижения Креста Господня: Что просить 27 сентября 2020 года в великий праздник

11:21 24.09.2020 Фото: omolitvah.ru
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Её уникальная целительная сила способна навсегда избавить нуждающихся в помощи людей от целого ряда окружающих их болезнетворных напастей.

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Особое внимание следует уделить иконе воздвижения Креста Господня

Многие важные церковно-исторические события, отражающие подлинную сущность библейской мифологии, наглядно проиллюстрированы в старинных русских иконах. Воссоздание их уникальных священных образов на твердой поверхности, составляющие внутреннее убранство любого православного храма, производит на каждого человека неизгладимое впечатление, побуждая его к проявлению высших эстетических чувств, и благородных поступков.

Однако, среди огромного количество почитаемых святынь, которые являются частью национально-культурного достояния современного общества, особое внимание следует уделить иконе воздвижения Креста Господня. Её сюжет повествует о важном древнем сказании, которое было связано с распятием Иисуса Христа.

Историческая справка

Народное придание гласит, что в суровые воинственные времена, когда развитие любого государства знаменовалось захватом новых территориальных владений, полноправным властителем римской империи оказался Константин I. Во время его царствование, период которого продолжался с 306 — 337 годов, в Византии, были предприняты серьезные религиозные изменения, благодаря которым христианская вера стала самой распространенной и господствующей религией с начала IV века нашей эры. Первоначально, Константин Великий, как и его отец отрицал верование в единого бога Иисуса Христа, и с началом своего правления какое-то время продолжал оставаться подлинным язычником. Однако позднее его взгляды полностью изменились, когда в один прекрасный момент перед началом грядущего сражения, он посмотрел наверх и увидел небесный образ креста. Поговаривали, что он появился после долгой мольбы императора и обращению его к Богу с просьбой помочь одержать важную и очень значимую для государства победу. И в ночь того же самого дня, Константина I, во снах посещает сам Господь Бог, который соглашается помочь императору при условии, что на военное форме, оружие и знамении у солдат будет высечен тот самый символ, образ которого был отчетливо представлен на небе. Далее Константин, будучи впоследствии Святым Равноапостольным царём, выполняет данное Богу обещание, и сразу после этого становится непобедимым, одерживая с успехом одну победу за другой.

Сразу после грандиозного завершения военной кампании, римский император Константин возвращается к себе на Родину и поручает своей матери Елене отыскать и привести Животворящее Древо, на котором когда-то был распят Иисус. По прибытию в Иерусалим, княгине, совместно с сопровождающим отрядом войск, удаётся обнаружить три креста, которые изначально были закопаны прямо под языческим храмом. Как только мертвое тело покойника непонятным для всех образом смогло полностью исцелиться после приложения одного из них, люди сразу же поверили в чудотворные свойства данного символа, подойдя к нему как можно ближе. Этот судьбоносный для христианского народа исторический фрагмент, который как раз и продемонстрирован в иконе воздвижение креста.

На сегодняшний момент времени, в мире существует немалое количество священных полотен с аналогичным названием, образы которых имеют некоторые несущественные отличия. Однако основная сущность во всех их разновидностях проиллюстрирована одинаково. В центре данной композиции видно, что многие верующие люди, в том числе и священнослужители собрались возле животворящего креста. Те, кто ближе всего расположен к нему, стараются придерживать его руками для того, чтобы он не переставал находиться в неизменном вертикальном положении.

В чем помогает икона Воздвижения Креста Господня

Икона Воздвижение Креста Господня оказывает важное значение в современной жизни православных и католических христиан.

Её уникальная целительная сила способна навсегда избавить нуждающихся в помощи людей от целого ряда окружающих их болезнетворных напастей.

На протяжении многих лет, икона Воздвижения Креста Господня, при помощи своих сохранившихся чудотворных свойств эффективно помогает взрослым, а также больным детям раз и навсегда обрести покой, устраняя следующие опасные для жизни беспокойства:

болезни костной ткани;

частные головные мигрени;
мучительные зубные боли;
проблемы, связанные с деторождением;
болезни, неподдающиеся лечению в местных медицинских учреждениях.

Источник: omolitvah.ru

Икона Воздвижения Креста Господня иконы история молитвы проповеди
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