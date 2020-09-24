Сильные молитвы Преподобному старцу Силуану Афонскому 24 сентября 2020 года

Редкие молитвы о родных и близких, о мире в семье и успехе каждого дела

МОЛИТВЫ ПРЕПОДОБНОГО СИЛУАНА АФОНСКОГО

Боже, просвети нас Духом Твоим Святым, чтобы мы все поняли Твою любовь.

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Кто просит у меня молитв, за тех слезно прошу Господа:

"Господи, дай им Духа Твоего Святаго, да познают Тебя Духом Святым.

Господи Милостивый, научи всех нас Духом Твоим Святым жить по воле Твоей, чтобы все мы во Свете Твоем познали Тебя, истинного Бога, ибо без Света Твоего мы не можем понять полноту любви Твоей. Просвети нас благодатью Твоею, и она согреет сердца наши любить Тебя".

Владыко Многомилостивый, даруй нам духа смиренного, чтобы души наши обрели покой в Тебе.

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"Пресвятая Матерь Господа, испроси, Милостивая, нам смиренного духа. Все святые, вы живете на небесах и видите славу Господню, и радуется дух ваш, - молитесь, чтобы и нам быть с вами. Влечется и моя душа видеть Господа и скучает по Нему во смирении, как недостойная сего блага. Господи Милостивый, Духом Святым научи нас смирению Твоему.

Господи, исправь нас, как нежная мать исправляет своих малых детей.

Дай всякой душе познать радость Пришествия Твоего и силу помощи Твоей. Дай прохладу страждущим душам Твоего народа, и всех нас научи Духом Святым знать Тебя. Томится душа человеческая на земле, Господи, и .умом не может укрепиться в Тебе, потому что не знает Тебя и Твоей благости".

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"О Господи, научи нас Духом Твоим Святым быть послушливыми, воздержными. Дай нам дух Адамова покаяния и слезы о грехах наших. Дай нам вечно славить Тебя и благодарить. Ты дал нам пречистое тело Твое и кровь, чтобы мы вечно жили с Тобой, и были там, где Ты пребываешь, и видели славу Твою.

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"Господи, дай народам всей земли познать, как много Ты нас любишь и какую чудную жизнь Ты даешь верующим в Тебя.

Помилуй мя, Боже, падшее создание Твое.

Сколько раз Ты давал мне благодать Свою, и я не хранил ее, потому что тщеславна душа моя; но душа моя знает Тебя, Творца и Бога моего, и потому ищу Тебя, рыдая, как рыдал Иосиф об отце своем Иакове на гробе матери своей, уводимый в Египетское рабство.

Я оскорбляю Тебя грехами, и Ты уходишь от меня, и душа моя скучает по Тебе.

О Душе Святый, - не оставь меня. Когда Ты уходишь от меня, то плохие мысли приходят ко мне и скучает душа моя по Тебе до великих слез".

Источник: wikireading.ru