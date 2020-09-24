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Совместимость Надежды с мужскими именами: Значение имени, судьба и характер обладательницы

16:02 24.09.2020 Фото: pixabay.com
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Эта женщина хорошая хозяйка. Она трудолюбива и все успевает сделать.

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Женщины с таким именем обычно выдержаны, настойчивы и целеустремленны

Имя Надежда довольно древнее. Очень часто его связывают с тремя христианскими добродетелями и соответствующими женскими именами: Вера, Надежда, Любовь.
Надежда: значение и происхождение имени

Имя Надежда имеет греческое происхождение и является буквальным переводом имени Элпис, которое носила одна из трех сестер-христианок, умерших за веру в страшных муках (Вера, Надежда и Любовь).

Среди большинства славянских народов оно прижилось после принятия христианства. В украинский язык, как и в другие славянские, имя Надежда вошло не фонетически, а по смыслу.

Сокращенные и уменьшительно-ласкательные варианты имени: Надя, Надька, Надюха, Надина, Дина, Надюша, Надюшенька, Наденька, Надюня, Наден, Надюся.

Надежда в детстве

В детстве она немного сорвиголова, которая не боится ничего. Надежда растет активным и немного упрямым ребенком. Эта девочка любит подвижные игры и с радостью проводит время в компании сверстников, поэтому для нее настоятельно рекомендуются спорт, танцы и групповые мероприятия.

Уже с детства у Надежды может проявляться немалая толика эгоизма. Родителям стоит обратить на это внимание, ведь чем раньше они займутся корректировкой характера, тем проще им будет в дальнейшем воспитании.

Учится Надежда обычно хорошо: отличным стимулом для нее является получение хороших оценок. В школьной компании эта девочка часто занимает лидерскую позицию.

Здоровье девочка по имени Надежда имеет удовлетворительное, по сравнению с другими детьми она редко болеет. Это может стать причиной небрежного отношения к своему здоровью во взрослом возрасте и повлечь неприятные последствия.

Характер и судьба Надежды

Взрослая Надежда обладает мужским складом характера. Она достаточно выдержана, тверда в намерениях, целеустремленная и не проявляет излишней чувствительности. Эта женщина несколько авантюрна, ей присущ расчет в действиях.

Надежды обычно трудолюбивы и оптимистичны, они уверены, что собственной настойчивостью и усердием можно свернуть горы.

Решительное стремление к достижению своих планов и целей, причем их масштаб не важен (от глобальных карьерных продвижений до освоения кулинарного навыка), – характерная особенность этих женщин. Надежда старается заниматься конкретным делом и не тратить зря время на бессодержательные разговоры.

Надежда в любви и браке

Эта женщина способна на проявление бурных чувств, у нее могут быть многочисленные романы. Ей не свойственно полюбить с первого взгляда, у нее более практичный взгляд на отношения. Надежда надеется найти такого спутника жизни, который будет ее обожать.

После замужества она начинает вести более размеренный образ жизни, становится сдержанной и организованной. В отношениях с мужчиной Надежда способна проявить эмоциональность, но душевные порывы сохраняет внутри себя. В семье она обычно занимает видное место и командует мужем, но делает это с тактом и ненавязчиво.

Эта женщина хорошая хозяйка. Она трудолюбива и все успевает сделать.

Совместимость Надежды с мужскими именами

Наилучшая совместимость в плане чувств и страсти у Надежды может быть с Альфредом, Борисом, Глебом, Дмитрием, Валентином и Федором.

Высокая вероятность создать по-настоящему счастливый брак с такими мужчинами как Иосиф, Тимур, Фрол, Семен, Рем, Венедикт, Адриан и Азарий.

Вместе с тем, с мужчинами по имени Платон, Олег, Демьян, Артур, Аполлон и Вилен ей лучше даже и не связываться, ведь имена здесь совсем несовместимы.
Именины Надежды

Свой день ангела Надежда празднует 14 марта, 20 марта, 30 сентября, 21 октября.

Источник: unian.net

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