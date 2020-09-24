Какой сегодня праздник и что нельзя делать 24 сентября 2020 года

24 сентября в народном календаре почитается память святой Феодоры Александрийской. В народе есть поговорка "пришла Федора – замочи хвост", которая означает, что до конца сентября чаще будут идти дожди и на улице будет сыро.
Именины сегодня празднуют: Дмитрий, Лев, Роман, Сергей.
Народные приметы на 24 сентября
– Посуду разбить – к мелким неприятностям и ссорам с семьей.
– Сильные всходы озимых – к хорошему урожаю следующего года.
– Пчелы летают – зима поздно наступит.
Что можно делать 24 сентября
Чтобы брак был счастливым, молодой семье в этот день нужно съесть блюдо из капусты.
Чтобы в будущем вам сопутствовал успех, в этот день нужно надеть одежду золотого цвета.
Что нельзя делать 24 сентября
На дороге ничего поднимать нельзя – могут навести сглаз.
Источник: lifestyle.24tv.ua