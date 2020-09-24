Какой сегодня праздник и что нельзя делать 24 сентября 2020 года

В этот день нельзя вести пустые разговоры, никого не обсуждайте и не распространяйте сплетни.

24 сентября в народном календаре почитается память святой Феодоры Александрийской

24 сентября в народном календаре почитается память святой Феодоры Александрийской. В народе есть поговорка "пришла Федора – замочи хвост", которая означает, что до конца сентября чаще будут идти дожди и на улице будет сыро.

Именины сегодня празднуют: Дмитрий, Лев, Роман, Сергей.

Народные приметы на 24 сентября

– Посуду разбить – к мелким неприятностям и ссорам с семьей.

– Сильные всходы озимых – к хорошему урожаю следующего года.

– Пчелы летают – зима поздно наступит.

Что можно делать 24 сентября

Чтобы брак был счастливым, молодой семье в этот день нужно съесть блюдо из капусты.

Чтобы в будущем вам сопутствовал успех, в этот день нужно надеть одежду золотого цвета.

Что нельзя делать 24 сентября

На дороге ничего поднимать нельзя – могут навести сглаз.



В этот день нельзя вести пустые разговоры, никого не обсуждайте и не распространяйте сплетни.

Источник: lifestyle.24tv.ua