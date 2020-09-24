Астропрогноз от Павла Глобы на 24 сентября 2020: у Рыб счастье в любви, а Девам срочно нужен отдых

Овен
Для Овнов начинается новый период в жизни, который потребует от вас максимум труда и концентрации. Какое-то время будет нелегко. Однако достигнутая вами цель оправдает эти временные трудности.
Телец
Тельцы могут сегодня взбунтоваться против привычного жизненного уклада. В первую очередь это будет касаться вашей частной жизни, однако возможен и бунт на работе. Не бойтесь четко очертить границы вашего личного пространства.
Близнецы
Близнецы сегодня могут узнать какую-то весть, которая их обрадует. Возможно, это не тот подарок, которого вы ждали от жизни, но все равно это подарок. Примите его с благодарностью.
Рак
На Раков накатит необъяснимая тоска. Быть может, о прошедшем лете, а может об упущенных возможностях. Постарайтесь занять свои мысли планами на будущее. Только не сожалейте ни о чем, что не сбылось. К вечеру хандра пройдет.
Лев
Львы в последнее время стоят на распутье. Вам трудно определиться с планами на будущее и не хочется переворачивать страницу из прошлого. Пожалуй, не удастся вам это сделать и сегодня. Но вы найдете собеседника, который вас поймет.
Дева
Девам срочно нужен отдых. Сегодня ваш организм может дать вам сигнал, что ему нужна передышка. С этим шутить не стоит. Поставьте на паузу все ваши дела и устройте себе полноценный отдых хотя бы до завтрашнего утра.
Весы
У Весов – прекрасный день для налаживания личных отношений. Если вы в ссоре с близким человеком, лучшего времени для примирения вам не подобрать. А сегодняшний вечер посвятите самым родным людям. Они давно этого ждут.
Скорпион
Скорпионам этот день запомнится теплым солнцем ранней осени и непреодолимым желанием отдохнуть. В работе сегодня вам вряд ли удастся совершить прорыв, но иногда сердцу нужны и такие дни.
Стрелец
Стрельцы, которые давно намеревались расставить точки над "і" в личных отношениях, сегодня, наконец, возьмут ситуацию в свои руки. Возможно, результат разговора будет совсем не таким, как вам хотелось бы, но это лучше, чем неопределенность.
Козерог
У Козерогов началась полоса личного везения. Никто не знает, как долго она продлится. Поэтому постарайтесь насладиться каждой минутой удачного дня. Сегодняшний – не исключение.
Водолей
Водолеи, вам непременно нужно начинать задуманное. Если вы промедлите хотя бы день, вам не удастся достичь того результата, о котором вы мечтали. Решайтесь! Дело, за которое вы возьметесь сегодня, обречено на успех.
Рыбы
Рыбам сегодняшний день подарит прорыв на любовном фронте. То, о чем вы давно мечтали, либо станет реальностью, либо подойдет совсем близко. Будет горячо, однако это пламя вас не испепелит – не бойтесь.
Источник: today