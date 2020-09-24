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Астропрогноз от Павла Глобы на 24 сентября 2020: у Рыб счастье в любви, а Девам срочно нужен отдых

07:50 24.09.2020 Фото: pickpik
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Прогноз Павла Глобы на 24 сентября 2020 года, обещает удачный день для тех, кто не боится рисковать. Этот должен быть оправдан. Сегодня звезды обещают свою благосклонность тому, кто решится выйти из зоны комфорта. Рискните, и этот день принесет вам удачу.

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Львы в последнее время стоят на распутье

Овен

Для Овнов начинается новый период в жизни, который потребует от вас максимум труда и концентрации. Какое-то время будет нелегко. Однако достигнутая вами цель оправдает эти временные трудности.

Телец

Тельцы могут сегодня взбунтоваться против привычного жизненного уклада. В первую очередь это будет касаться вашей частной жизни, однако возможен и бунт на работе. Не бойтесь четко очертить границы вашего личного пространства.

Близнецы

Близнецы сегодня могут узнать какую-то весть, которая их обрадует. Возможно, это не тот подарок, которого вы ждали от жизни, но все равно это подарок. Примите его с благодарностью.

Рак

На Раков накатит необъяснимая тоска. Быть может, о прошедшем лете, а может об упущенных возможностях. Постарайтесь занять свои мысли планами на будущее. Только не сожалейте ни о чем, что не сбылось. К вечеру хандра пройдет.

Лев

Львы в последнее время стоят на распутье. Вам трудно определиться с планами на будущее и не хочется переворачивать страницу из прошлого. Пожалуй, не удастся вам это сделать и сегодня. Но вы найдете собеседника, который вас поймет.

Дева

Девам срочно нужен отдых. Сегодня ваш организм может дать вам сигнал, что ему нужна передышка. С этим шутить не стоит. Поставьте на паузу все ваши дела и устройте себе полноценный отдых хотя бы до завтрашнего утра.

Весы

У Весов – прекрасный день для налаживания личных отношений. Если вы в ссоре с близким человеком, лучшего времени для примирения вам не подобрать. А сегодняшний вечер посвятите самым родным людям. Они давно этого ждут.

Скорпион

Скорпионам этот день запомнится теплым солнцем ранней осени и непреодолимым желанием отдохнуть. В работе сегодня вам вряд ли удастся совершить прорыв, но иногда сердцу нужны и такие дни.

Стрелец

Стрельцы, которые давно намеревались расставить точки над "і" в личных отношениях, сегодня, наконец, возьмут ситуацию в свои руки. Возможно, результат разговора будет совсем не таким, как вам хотелось бы, но это лучше, чем неопределенность.

Козерог

У Козерогов началась полоса личного везения. Никто не знает, как долго она продлится. Поэтому постарайтесь насладиться каждой минутой удачного дня. Сегодняшний – не исключение.

Водолей

Водолеи, вам непременно нужно начинать задуманное. Если вы промедлите хотя бы день, вам не удастся достичь того результата, о котором вы мечтали. Решайтесь! Дело, за которое вы возьметесь сегодня, обречено на успех.

Рыбы

Рыбам сегодняшний день подарит прорыв на любовном фронте. То, о чем вы давно мечтали, либо станет реальностью, либо подойдет совсем близко. Будет горячо, однако это пламя вас не испепелит – не бойтесь.

Источник: today

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