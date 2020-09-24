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2 ребенка в детских садах заразились коронавирусом. Всего 14 новых случаев в школах и садах Бердска

10:16 24.09.2020
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Есть случаи, где дети отправили на обучение детей из семей с зараженными родителями и старшими детьми.

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Дети в садиках находятся полный день

Сколько детей заразились коронавирусом в школах и садах Бердска с начала учебного года? 24 сентября на оперативном штабе выступила начальник управления образования Бердска Жанна Тузова.

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