2 ребенка в детских садах заразились коронавирусом. Всего 14 новых случаев в школах и садах Бердска

Есть случаи, где дети отправили на обучение детей из семей с зараженными родителями и старшими детьми.

Дети в садиках находятся полный день Сколько детей заразились коронавирусом в школах и садах Бердска с начала учебного года? 24 сентября на оперативном штабе выступила начальник управления образования Бердска Жанна Тузова.

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