Самую холодную и неприступную женщину назвали астрологи. У кого к мужчинам завышенные требования?

Среди женских знаков зодиака есть такие, к которым весьма легко и просто найти подход любому мужчине. А есть и такие, за которых придется побороться. Эти девушки просто так не пойдут на свидание с первым встречным. Им нужно время, а также есть определённые требования к мужчинам.

Львицы заслужили почетное золотое место – посередине рейтинга

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Со Стрельцом весьма легко и просто найти мужчинам общий язык. Этих девушек и вовсе завоевывать не нужно. С ними настолько легко и просто, что уже на второй день многим мужчинам захочется побежать в загс и купить обручальное колечко. Но не тут-то было. Дело в том, что уговорить барышню Стрельца на серьёзные отношения – это задача непосильная. Вряд ли мужчина сможет с такой девушкой завести крепкую и счастливую семью, несмотря на всю ее легкость и открытость.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Одиннадцатое место в рейтинге неприступных принадлежит по праву Овнам. Этих дам невероятно раздражает романтика, ухаживания, галантность мужчин и ужин в дорогом ресторане под свечами. Иными словами, девушек Овнов вообще не нужно завоевывать. Дело в том, что такая дама сама хочет завоевывать мужчину. И здесь можно либо сдаться ей в плен сразу, либо сбежать побыстрее и поскорее.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Для завоевания дамы Девы также не нужно ничего делать. Единственное, что важно – это соответствовать ее весьма высоким требованиям. А требования эти расписаны на телефонный справочник. Если мужчина не соответствует требованиям, то у него нет никаких шансов вообще, так что можно даже не стараться. Ну а если соответствует, то Дева сама все сделает. При чем она вцепится в мужчину и никогда его не отпустит.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Считается, что эти барышни неприступны, но это ошибка. Но здесь не все так просто, как кажется с первого взгляда. Мужчине в первую очередь понадобится не малая смелость для того, чтобы просто подойти к Скорпионше, затем ему потребуется высокоразвитый интеллект, чтобы с ней заговорить. А затем сердце мужчины будет навеки принадлежать девушке Скорпиону и поделать с этим ничего нельзя.

Рак (22 июня — 22 июля)

Для того, чтобы завоевать сердце девушки Рака следует ей только предложить выйти замуж. Но обратно отвоевать себя уже вряд ли удастся. Если ее клешня замкнулась, то спасения уже не будет. И здесь есть лишь один выход – это развод с ней. Иного не дано. Но после этого мужчине точно придется не сладко.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Для того, чтобы завоевать даму Тельца нужно быть просто веселым и простым парнем. Если с ним невозможно соскучиться, то сердца этой дамы растает быстро. Тельцу важно, чтобы с мужчиной можно было бы поговорить обо всем, что угодно. Парень должен развлекать эту барыню на постоянной основе. А где он будет брать деньги на все это, ее совершенно не волнует. ей просто это нужно и точка.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львицы заслужили почетное золотое место – посередине рейтинга. Ей равно, чтобы мужчина уделял ей как моно больше внимания и заботился о ней. При чем не помешают и дорогие подарки. Ухаживания должны быть либо долгими, либо же дорогими. И тогда Львицу можно будет завоевать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весов весьма тяжело завоевать, если у мужчины нет определённых качеств. У него обязательно должно быть высшее и качественное образование, воспитание, культура поведения, начитанность, чувство прекрасного в обязательном порядке, а также красивая внешность. Тогда можно и под балконом стоять, петь песни любимой женщине Весам. Только перед этим следует подмести прах того парня, который до этого там стоял.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Такой поворот точно неожиданный. Казалось бы, что Близнецы невероятно общительные и завоевывать мужчинам их вообще не нужно. Но не тут-то было. Близнецы вообще мало когда готовы к серьезным отношениям. Они слишком легкомысленные и любя разнообразие, в том числе и с мужчинами. Как только барышне Близнецы становится скучно с мужчиной, она уходит и гуляет уже с другими направо и налево, как ни в чем ни бывало.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Почетное третье место и бронза достается барышне Водолею. Такая девушка может запросто сходить на свидание к парню, будет умиляться его ухаживаниям, принимать от него цветы и подарки и при этом мило улыбаться. Однако в то же время ее точно можно назвать «динамо 80 левела». Вряд ли удастся уговорить Водолея на ночь любви, особенно если отношения только начинаются. Такое возможно только в том случае, если парень многократно доказал свою любовь и искренность.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Дамы Козероги достойны серебряной медали. И завоевать их – это просто дохлый номер. Дело в том, что мимолетные отношения точно не для дам Козерогов. Они ищут серьёзного, внимательного и достойного парня, который готов к семейным отношениям, а не предпочитает интим на одну ночь. Но перед свадьбой Козероги стремятся пожить просто для себя любимой.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

И золотая медаль достаётся Рыбкам. Они невероятно холодны, закрыты, задумчивы, заманчивы и погружены в самих себя, свои мысли. И со своими завоевателями эти барышни просто обожают играть и издеваться над ними.

Источник: rsute