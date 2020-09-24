Новые санкции против россиян и их компаний ввели США. Список имен

Отмечается, что ограничения были наложены из-за связи с киберпреступностью, вмешательства в выборы в США, событий на Украине и против тех, кто помогал россиянам избегать санкций и поддерживал российские спецслужбы.

США ввели новые санкции против российских компаний и граждан

США ввели санкции в отношении восьми граждан России и выходцев из нее, а также семи компаний из трех стран. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

Согласно сообщению ведомства, санкции направлены против "сети связанного с Кремлем российского деятеля Евгения Пригожина", а именно против компаний и физлиц, которые занимались "расширением влияния России" в Центральноафриканской Республике.

Кроме того отмечается, что ограничения были наложены из-за связи с киберпреступностью, вмешательства в выборы в США, событий на Украине и против тех, кто помогал россиянам избегать санкций и поддерживал российские спецслужбы.

В санкционный перечень попали петербуржцы Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова и Владислав Занин, проживающий в Финляндии и имеющий гражданство этой страны Никита Ковалевский и проживающие в ЦАР Александр Кузин, Дмитрий Сытый, Евгений Ходотов.

Также в санкционные списки вошли финские организации Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY, которые, как сообщает американский Минфин, расположены по одному адресу. Помимо этого, ограничения наложили на фирму Lobaye Invest из ЦАР и компании из Санкт-Петербурга ООО "М-Финанс" и АО "НПП ПТ "Океанос".

Компании Lobaye Invest и "М-Финанс" занимаются добычей драгоценных металлов в ЦАР. "Океанос", как считают в Вашингтоне, предоставляла оборудование для подводного плавания ФСБ, в том числе в Крыму, а Optima Freight закупала такое снаряжение для службы якобы в обход санкций. Глава этой фирмы Никита Ковалевский также руководит тремя другими организации из Финляндии: ACEX, GCH Finland и Unicum Trade.