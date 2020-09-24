24.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Новые санкции против россиян и их компаний ввели США. Список имен

10:00 24.09.2020 Фото: pixabay.com
0

Отмечается, что ограничения были наложены из-за связи с киберпреступностью, вмешательства в выборы в США, событий на Украине и против тех, кто помогал россиянам избегать санкций и поддерживал российские спецслужбы.

% name% title
США ввели новые санкции против российских компаний и граждан

США ввели санкции в отношении восьми граждан России и выходцев из нее, а также семи компаний из трех стран. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.
Согласно сообщению ведомства, санкции направлены против "сети связанного с Кремлем российского деятеля Евгения Пригожина", а именно против компаний и физлиц, которые занимались "расширением влияния России" в Центральноафриканской Республике.

Кроме того отмечается, что ограничения были наложены из-за связи с киберпреступностью, вмешательства в выборы в США, событий на Украине и против тех, кто помогал россиянам избегать санкций и поддерживал российские спецслужбы.

В санкционный перечень попали петербуржцы Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова и Владислав Занин, проживающий в Финляндии и имеющий гражданство этой страны Никита Ковалевский и проживающие в ЦАР Александр Кузин, Дмитрий Сытый, Евгений Ходотов.

Также в санкционные списки вошли финские организации Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY, которые, как сообщает американский Минфин, расположены по одному адресу. Помимо этого, ограничения наложили на фирму Lobaye Invest из ЦАР и компании из Санкт-Петербурга ООО "М-Финанс" и АО "НПП ПТ "Океанос".

Компании Lobaye Invest и "М-Финанс" занимаются добычей драгоценных металлов в ЦАР. "Океанос", как считают в Вашингтоне, предоставляла оборудование для подводного плавания ФСБ, в том числе в Крыму, а Optima Freight закупала такое снаряжение для службы якобы в обход санкций. Глава этой фирмы Никита Ковалевский также руководит тремя другими организации из Финляндии: ACEX, GCH Finland и Unicum Trade.

санкции сша
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Не внушают доверие?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Игры в мэрии: Ликвидировала разлив 3000 тонн нефти власть Бердска
10:30 24-09-2020
Игры в мэрии: Ликвидировала разлив 3000 тонн нефти власть Бердска
БердскОтправили из 2 зараженных коронавирусом семей родители детей в школы Бердска
10:27 24-09-2020
Отправили из 2 зараженных коронавирусом семей родители детей в школы Бердска
Бердск10 классов закрыли на карантин из-за заражения коронавирусом в школах в Бердске
10:26 24-09-2020
10 классов закрыли на карантин из-за заражения коронавирусом в школах в Бердске
Покров Богородицы в 2020 году: Дата великого праздника и традиции
10:21 24-09-2020
Покров Богородицы в 2020 году: Дата великого праздника и традиции
Бердск2 ребенка в детских садах заразились коронавирусом. Всего 14 новых случаев в школах и садах Бердска
10:16 24-09-2020
2 ребенка в детских садах заразились коронавирусом. Всего 14 новых случаев в школах и садах Бердска
Пообещал снизит цену лекарства «Авифавира» от COVID-19 его создатель 1
10:15 24-09-2020
Пообещал снизит цену лекарства «Авифавира» от COVID-19 его создатель
Бердск12 детей заразились коронавирусом в 7 школах Бердска. Пандемия настигла образовательные учреждения
10:12 24-09-2020
12 детей заразились коронавирусом в 7 школах Бердска. Пандемия настигла образовательные учреждения
Сильные молитвы Преподобному старцу Силуану Афонскому 24 сентября 2020 года
10:11 24-09-2020
Сильные молитвы Преподобному старцу Силуану Афонскому 24 сентября 2020 года
Дентал-сервис: Наши пациенты надежно защищены от опасных вирусов, в том числе COVID-19
10:03 24-09-2020
Дентал-сервис: Наши пациенты надежно защищены от опасных вирусов, в том числе COVID-19
Нужна помощь по юридическому сопровождению? "Квадротека" поможет
10:01 24-09-2020
Нужна помощь по юридическому сопровождению?