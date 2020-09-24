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Пультовая охрана от ОП "РИК"

09:57 24.09.2020 Фото: РИК
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При нарушении целостности объекта или нажатия тревожной кнопки, клиенту в мобильное приложение приходит уведомлении о случившемся.

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При поступлении на пульт централизованного наблюдения сигнала «тревога», оператор дежурной части сразу определяет, что именно происходит на охраняемом объекте

ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА

Пультовая охрана - это комплекс технических средств, устанавливаемый в помещении и позволяющий контролировать целостность Вашего объекта, а также дающий Вам возможность подать сигнал о возникновении конфликтной ситуации при помощи тревожной кнопки.

При поступлении на пульт централизованного наблюдения сигнала «тревога», оператор дежурной части сразу определяет, что именно происходит на охраняемом объекте и незамедлительно отправляет группу быстрого реагирования для задержания правонарушителя или пресечения противоправных действий.Так же комплекс охранной сигнализации позволяет нашим клиентам дистанционно, при помощи мобильного приложения, контролировать не только свой объект, но и работу сотрудников охраны.

При нарушении целостности объекта или нажатия тревожной кнопки, клиенту в мобильное приложение приходит уведомлении о случившемся. После выяснения причин срабатывания сигнализации и решения сложившейся ситуации, оператор дежурной части докладывает клиенту о проделанной работе.

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*Товар может отличаться от изображенного на картинке. Смартфон в комплект не входит.

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  • Защита от незаконного проникновения
  • Защита от нападения
  • Выезды ГБР
  • Круглосуточная техническая поддержка
  • Предоставление списка тревог «по запросу»
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  • Круглосуточный контроль напряжения в сети 220В

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  • Предоставление списка тревог «по запросу»
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  • Круглосуточный контроль напряжения в сети 220В

 

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  • Выезды ГБР
  • Круглосуточная техническая поддержка
  • Предоставление списка тревог «по запросу»
  • Полная материальная ответственность
  • Оборудование, не реагирующее на животных
  • Круглосуточный контроль напряжения в сети 220В
  • Возможность дистанционного контроля за объектом при помощи мобильного телефона.

    Источник: Раздел ОП "РИК" на сайте Весь Бердск

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