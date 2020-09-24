Пультовая охрана от ОП "РИК"

При поступлении на пульт централизованного наблюдения сигнала «тревога», оператор дежурной части сразу определяет, что именно происходит на охраняемом объекте

При поступлении на пульт централизованного наблюдения сигнала «тревога», оператор дежурной части сразу определяет, что именно происходит на охраняемом объекте и незамедлительно отправляет группу быстрого реагирования для задержания правонарушителя или пресечения противоправных действий.Так же комплекс охранной сигнализации позволяет нашим клиентам дистанционно, при помощи мобильного приложения, контролировать не только свой объект, но и работу сотрудников охраны.

При нарушении целостности объекта или нажатия тревожной кнопки, клиенту в мобильное приложение приходит уведомлении о случившемся. После выяснения причин срабатывания сигнализации и решения сложившейся ситуации, оператор дежурной части докладывает клиенту о проделанной работе.





*Товар может отличаться от изображенного на картинке. Смартфон в комплект не входит.

ЗАЩИТА КВАРТИР

Стоимость комплекта оборудования: от 8000 руб

Абонентская оплата в месяц: от 600 руб

Предоставляемые услуги:

Защита от незаконного проникновения

Защита от нападения

Выезды ГБР

Круглосуточная техническая поддержка

Предоставление списка тревог «по запросу»

Полная материальная ответственность

Оборудование, не реагирующее на животных

Круглосуточный контроль напряжения в сети 220В





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ЗАЩИТА ДОМОВ

Стоимость комплекта оборудования: от 15000 руб



Предоставляемые услуги:

Защита от незаконного проникновения

Защита от нападения

Выезды ГБР

Круглосуточная техническая поддержка

Предоставление списка тревог «по запросу»

Полная материальная ответственность

Оборудование, не реагирующее на животных

Круглосуточный контроль напряжения в сети 220В





ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ

ЗАЩИТА ГАРАЖА

Стоимость комплекта оборудования: от 8000 руб

Абонентская оплата в месяц: от 600 руб

Предоставляемые услуги:

Защита от незаконного проникновения

Выезды ГБР

Круглосуточная техническая поддержка

Предоставление списка тревог «по запросу»

Полная материальная ответственность

Круглосуточный контроль напряжения в сети 220В





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ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА

Стоимость комплекта оборудования: от 7000 руб

Абонентская оплата в месяц: от 2000 руб

Зона риска (объекты повышенной опасности) от 4000 руб

Предоставляемые услуги:

Защита от нападения

Выезды ГБР

Круглосуточная техническая поддержка

Предоставление списка тревог «по запросу»

Круглосуточный контроль напряжения в сети 220В





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ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ +ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА

для бизнеса

Стоимость комплекта оборудования: от 12000 руб

Абонентская оплата в месяц: от 2000 руб

Зона риска (объекты повышенной опасности) от 4000 руб

Предоставляемые услуги: