Пультовая охрана от ОП "РИК"

ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА
Пультовая охрана - это комплекс технических средств, устанавливаемый в помещении и позволяющий контролировать целостность Вашего объекта, а также дающий Вам возможность подать сигнал о возникновении конфликтной ситуации при помощи тревожной кнопки.
При нарушении целостности объекта или нажатия тревожной кнопки, клиенту в мобильное приложение приходит уведомлении о случившемся. После выяснения причин срабатывания сигнализации и решения сложившейся ситуации, оператор дежурной части докладывает клиенту о проделанной работе.
*Товар может отличаться от изображенного на картинке. Смартфон в комплект не входит.
ЗАЩИТА КВАРТИР
Стоимость комплекта оборудования: от 8000 руб
Абонентская оплата в месяц: от 600 руб
Предоставляемые услуги:
- Защита от незаконного проникновения
- Защита от нападения
- Выезды ГБР
- Круглосуточная техническая поддержка
- Предоставление списка тревог «по запросу»
- Полная материальная ответственность
- Оборудование, не реагирующее на животных
- Круглосуточный контроль напряжения в сети 220В
ЗАЩИТА ДОМОВ
Стоимость комплекта оборудования: от 15000 руб
Предоставляемые услуги:
- Защита от незаконного проникновения
- Защита от нападения
- Выезды ГБР
- Круглосуточная техническая поддержка
- Предоставление списка тревог «по запросу»
- Полная материальная ответственность
- Оборудование, не реагирующее на животных
- Круглосуточный контроль напряжения в сети 220В
ЗАЩИТА ГАРАЖА
Стоимость комплекта оборудования: от 8000 руб
Абонентская оплата в месяц: от 600 руб
Предоставляемые услуги:
- Защита от незаконного проникновения
- Выезды ГБР
- Круглосуточная техническая поддержка
- Предоставление списка тревог «по запросу»
- Полная материальная ответственность
- Круглосуточный контроль напряжения в сети 220В
ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА
Стоимость комплекта оборудования: от 7000 руб
Абонентская оплата в месяц: от 2000 руб
Зона риска (объекты повышенной опасности) от 4000 руб
Предоставляемые услуги:
- Защита от нападения
- Выезды ГБР
- Круглосуточная техническая поддержка
- Предоставление списка тревог «по запросу»
- Круглосуточный контроль напряжения в сети 220В
ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ +ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА
для бизнеса
Стоимость комплекта оборудования: от 12000 руб
Абонентская оплата в месяц: от 2000 руб
Зона риска (объекты повышенной опасности) от 4000 руб
Предоставляемые услуги:
- Защита от незаконного проникновения
- Защита от нападения
- Выезды ГБР
- Круглосуточная техническая поддержка
- Предоставление списка тревог «по запросу»
- Полная материальная ответственность
- Оборудование, не реагирующее на животных
- Круглосуточный контроль напряжения в сети 220В
- Возможность дистанционного контроля за объектом при помощи мобильного телефона.
Источник: Раздел ОП "РИК" на сайте Весь Бердск