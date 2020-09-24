24.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье

Мощное лекарство от "болезни столетия" назвал врач

11:30 24.09.2020 Фото: pixabay.com
1 0

Психиатр посоветовал универсальное, по его мнению, лекарство для профилактики депрессивных состояний.

% name% title
Депрессия – это заболевание текущего столетия

Еще недавно первое место среди причин нетрудоспособности взрослых людей держали сердечно-сосудистые заболевания. Но в последнее время ситуация изменилась ‒ в лидеры выбились совсем другие болезни, рассказал в интервью радио Sputnik врач-психиатр Евгений Фомин.

Среди симптомов депрессии, в том числе осенней ‒ вялость, недостаток энергии, нарушения пищевого поведения. Когда у человека такое состояние, то ему все не в радость, в том числе и работа. Депрессия и тревожные расстройства очень сильно снижают трудоспособность человека и эффективность его работы, объяснил в интервью радио Sputnik врач-психиатр Евгений Фомин.
"Депрессия – это заболевание текущего столетия. Очень много сейчас депрессивных состояний, депрессивных тревог. Депрессия зачастую сопряжена с тревожным расстройством. Это заболевание выходит сейчас на первое место по причинам нетрудоспособности взрослого населения во всем мире. Раньше это были сердечно-сосудистые катастрофы, инсульты, инфаркты, а сейчас именно депрессия, тревожные расстройства, то есть психические заболевания", – отметил Евгений Фомин.

Но до этого можно себя и не доводить: психиатр посоветовал универсальное, по его мнению, лекарство для профилактики депрессивных состояний.
"Как бороться? В первую очередь я рекомендую спорт, потому что это такая универсальная "таблетка". Тут кому что подойдет, годятся любые вариации. Это может быть плавание, бег, железо. Все что угодно, только чтобы человек занимался спортом, нагружал свои мышцы. И после этого он чувствует себя гораздо лучше. Это профилактика депрессивного состояния", – объяснил Евгений Фомин.

Источник: radiosputnik.ria.ru

депрессия стресс
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вас настигла осенняя хандра?

Владимир Ильич, 24 сентября 2020 12:08
НВР:
Да! Но не только из-за осени, но и общей ситуацией в экономике страны.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Главное о коронавирусе на 13.00: Скончались мужчина 64 лет и 2 женщины в возрасте 71 года за сутки на 24 сентября
12:46 24-09-2020
Главное о коронавирусе на 13.00: Скончались мужчина 64 лет и 2 женщины в возрасте 71 года за сутки на 24 сентября
БердскСнесут с лица земли частный сектор Бердска? 1000 домов исчезнут за 20 лет по генплану, подсчитал депутат Сычев
12:45 24-09-2020
Снесут с лица земли частный сектор Бердска? 1000 домов исчезнут за 20 лет по генплану, подсчитал депутат Сычев
Школа №1 предпочитает устранять не недостатки, а их свидетелей
12:37 24-09-2020
Школа №1 предпочитает устранять не недостатки, а их свидетелей
У вас холодно? Дали тепло в ваши дома, бердчане?
12:30 24-09-2020
У вас холодно? Дали тепло в ваши дома, бердчане?
Сильные заморозки до -5 ударят по Новосибирской области 26 сентября 2020
12:30 24-09-2020
Сильные заморозки до -5 ударят по Новосибирской области 26 сентября 2020
"Постараюсь посмотреть и на багульник, и на предприятие": Путин собрался на шахту Росатома
12:15 24-09-2020
БердскСъели лично Путинские обеды чиновники и педагоги во всех школах Бердска. Понравилось ли им?
12:14 24-09-2020
Съели лично Путинские обеды чиновники и педагоги во всех школах Бердска. Понравилось ли им?
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
12:01 24-09-2020
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
БердскВзяла бронзу первенства России по биатлону Анна Прижимова из Бердска
12:00 24-09-2020
Взяла бронзу первенства России по биатлону Анна Прижимова из Бердска
«Скорая» попала в ДТП с грузовиком на ул. Ипподромской в Новосибирске
11:47 24-09-2020
«Скорая» попала в ДТП с грузовиком на ул. Ипподромской в Новосибирске