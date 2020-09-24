Мощное лекарство от "болезни столетия" назвал врач

Депрессия – это заболевание текущего столетия

Еще недавно первое место среди причин нетрудоспособности взрослых людей держали сердечно-сосудистые заболевания. Но в последнее время ситуация изменилась ‒ в лидеры выбились совсем другие болезни, рассказал в интервью радио Sputnik врач-психиатр Евгений Фомин.

Среди симптомов депрессии, в том числе осенней ‒ вялость, недостаток энергии, нарушения пищевого поведения. Когда у человека такое состояние, то ему все не в радость, в том числе и работа. Депрессия и тревожные расстройства очень сильно снижают трудоспособность человека и эффективность его работы, объяснил в интервью радио Sputnik врач-психиатр Евгений Фомин.

"Депрессия – это заболевание текущего столетия. Очень много сейчас депрессивных состояний, депрессивных тревог. Депрессия зачастую сопряжена с тревожным расстройством. Это заболевание выходит сейчас на первое место по причинам нетрудоспособности взрослого населения во всем мире. Раньше это были сердечно-сосудистые катастрофы, инсульты, инфаркты, а сейчас именно депрессия, тревожные расстройства, то есть психические заболевания", – отметил Евгений Фомин.

Но до этого можно себя и не доводить: психиатр посоветовал универсальное, по его мнению, лекарство для профилактики депрессивных состояний.

"Как бороться? В первую очередь я рекомендую спорт, потому что это такая универсальная "таблетка". Тут кому что подойдет, годятся любые вариации. Это может быть плавание, бег, железо. Все что угодно, только чтобы человек занимался спортом, нагружал свои мышцы. И после этого он чувствует себя гораздо лучше. Это профилактика депрессивного состояния", – объяснил Евгений Фомин.

Источник: radiosputnik.ria.ru