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"Провокация не удалась": Ответил Путину о своем отравлении Навальный

11:45 24.09.2020 Фото: instagram.com/navalny
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Навальный в своем Instagram назвал мнение Путина «хорошей версией», которая «заслуживает самого пристального изучения».

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Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!

Российский оппозиционер Алексей Навальный отреагировал на заявление Владимира Путина о том, что он сам мог проглотить этот яд. Ранее французская газета Le Monde рассказала, что президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог случайно сам выпить яд.

Навальный в своем Instagram назвал мнение Путина «хорошей версией», которая «заслуживает самого пристального изучения». Он описал ситуацию, какой бы она могла быть по мнению президента и заявил, что в итоге Путин его "переиграл". "Провокация не удалась", - заключил оппозиционер.

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«Владимир Путин сообщил французскому коллеге: «Навальный мог сам проглотить этот яд». Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», - вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!

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новичок отравление токсин яд Алексей Навальный Владимир Путин
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От редакции

Провокация не удалась?

Евгений, 24 сентября 2020 12:05
Ну прям как в кино:
— Лёлик, но это же неэстетично!
— Зато дёшево, надёжно и практично!

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