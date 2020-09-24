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Сдержать коронавирус: На 7,6 млн рублей закупает дезсредства для школ и детских садов Бердск

14:15 24.09.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Рециркуляторы воздуха, антисептики, бесконтактные термометры закупили для образовательных учреждений. Дозакупка продолжится до конца сентября.

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Дезинфекция в коронавирус может спасти от распространения заболевания

Как дезинфицируют школы детские сады в пандемию коронавируса в Бердске, рассказала начальник управления образования Бердска Жанна Тузова 24 сентября. Тузова заверила, что в школе закуплены все дезинфицирующие средства - рециркуляторы воздуха, антисептики, бесконтактные термометры и т.д.

- На эти средства бердском получено 7,6 млн рублей из областного бюджета. Закупка дополнительная продолжится до конца сентября, - отметила Жанна Леонидовна.

Во всех учреждениях образования продолжается термометрия.

дезсредства карантин коронавирус школы Жанна Тузова
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