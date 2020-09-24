"Постараюсь посмотреть и на багульник, и на предприятие": Путин собрался на шахту Росатома

"Что касается труда шахтеров, я знаю не понаслышке, что это такое, со многими знаком лично и в шахтах бывал. Сложная, тяжелая работа, работа мужественных людей", - сказал президент.

Путин собирается приехать на одно из предприятий Росатома

Президент Владимир Путин пообещал, что постарается приехать в Краснокаменск, где находится крупнейшее в стране добывающее предприятие Росатома.

На встрече с работниками атомной отрасли к главе государства обратились художественный руководитель ДК "Даурия" ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение им. Е. П. Славского" Ирина Коханская и подземный горнорабочий рудника номер один этого предприятия Эдуард Щербина, которые рассказали, как добывается "стратегически важный для родины продукт". По мнению краснокаменцев, Путину будет интересно не только побывать на предприятии, но и увидеть, как цветет багульник в забайкальской степи.

"Что касается труда шахтеров, я знаю не понаслышке, что это такое, со многими знаком лично и в шахтах бывал. Сложная, тяжелая работа, работа мужественных людей", - сказал президент. По его оценке, такая работа на атомном направлении "важна вдвойне, потому что это не просто добыча ресурсов, это ресурс, который нужен стране по очень многим направлениям и для обеспечения безопасности страны, и по гражданским проектам".

"Постараюсь посмотреть и на багульник, и на предприятие", - ответил Путин на приглашение побывать в Краснокаменске.

Источник: ТАСС